По состоянию на 18:00 явка на второй тур выборов городского головы в Николаеве составила 23,7%.

Об этом сообщил журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале.

Отметим, что по состоянию на 16:00 явка была 20,11%, на 13:00 — 12,29%.

Как соощалось, в воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. Николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем и его оппонентом Владиславом Чайкой.

Напомним, что в Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020». В полиции проверяют информацию о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на избирательные участки.

По информации издания СВІДОК.info, организацией подвоза избирателей на участки для голосования от кандидата в мэры Николаева Владислава Чайки занимается Александр Женжеруха, заместитель городского головы времен мэра Владимира Чайки.