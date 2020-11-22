По состоянию на 18:00 явка на второй тур выборов городского головы в Николаеве составила 23,7%.
Об этом сообщил журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале.
Отметим, что по состоянию на 16:00 явка была 20,11%, на 13:00 — 12,29%.
Как соощалось, в воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. Николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем и его оппонентом Владиславом Чайкой.
Напомним, что в Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020». В полиции проверяют информацию о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на избирательные участки.
По информации издания СВІДОК.info, организацией подвоза избирателей на участки для голосования от кандидата в мэры Николаева Владислава Чайки занимается Александр Женжеруха, заместитель городского головы времен мэра Владимира Чайки.
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По состоянию на 18:00 явка на второй тур выборов городского головы в Николаеве составила 23,7%.
Об этом сообщил журналист Олег Деренюга в своем Telegram-канале.
Отметим, что по состоянию на 16:00 явка была 20,11%, на 13:00 — 12,29%.
Как соощалось, в воскресенье, 22 ноября, в Николаеве проходит второй тур выборов городского головы. Николаевцам предстоит выбрать между действующим городским головой Александром Сенкевичем и его оппонентом Владиславом Чайкой.
Напомним, что в Николаеве наблюдатели зафиксировали подвоз пенсионеров на избирательные участки при озвучивании кодового слова «Чайка 2020». В полиции проверяют информацию о бесплатном предоставлении услуг такси по подвозу избирателей на избирательные участки.
По информации издания СВІДОК.info, организацией подвоза избирателей на участки для голосования от кандидата в мэры Николаева Владислава Чайки занимается Александр Женжеруха, заместитель городского головы времен мэра Владимира Чайки.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов