Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская поздравила оппонента Александра Сенкевича с переизбранием в городские головы, а однопартийца Виталия Кима с назначением на должность губернатора.

Соотвествующий пост она опубликовала на своей странице в Facebook.

Татьяна Домбровская отметила, что эти изменения должны стать для Николаева и области новым импульсом к развитию.

– Новый политический сезон в Николаеве. Два важных события произошло вчера:

1. Городская ТВК опубликовала протокол о победе Александра Фёдоровича Сенкевича во втором туре выборов мэра.

2. Мой однопартиец Виталий Ким был назначен губернатором Николаевской области.

Также мы имеем новые свежие составы советов всех уровней, - написала Татьяна Домбровская.

Татьяна Домбровская поздравила их с назначением и избранием и пожелала продуктивной работы на благо Николаевщины.

– Искренне поздравляю Виталия и Александра с назначением и избранием и желаю продуктивной работы. Люди возложили на вас и на новые советы большие надежды. Давайте оправдаем их!! - подчеркнула она.

В среду, 25 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов мэра, согласно которым победителем стал действующий городской голова Александр Сенкевич.

Вечером в тот же день стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Кима главой Николаевской облгосадминистрации.