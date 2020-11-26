У норок на одной из пушных ферм в Литве, расположенной в Йонавском районе недалеко от Каунаса, обнаружили коронавирус.

Об этом сообщили в Государственной службе по продовольственной безопасности и ветеринарии 26 ноября, пишет LRT.

— Когда на ферме внезапно начали умирать норки, были отобраны образцы для анализа. Исследования показали, что это именно этот вирус, - сообщила пресс-секретарь Юргита Савицкайте.

Пока не сообщается, у скольких животных подтверждено заражение и какие меры по этому поводу планируют на пораженной ферме и других норковых фермах страны.

Напомним, что первые случаи коронавируса у норок обнаружили на фермах Дании. У животных зафиксировали мутировавший штамм коронавируса, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Всего зафиксировали 214 случаев передачи вируса от норок людям. Из-за мутировавшего вируса в Дании решили уничтожить 15−17 миллионы зверьков на 1080 фермах.

Кроме этого, Министерство здравоохранения Ирландии предлагает уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах страны, чтобы избежать распространения мутировавшего штамма коронавируса.

Позже стало известно, что зараженных коронавирусом норок обнаружили на одной из ферм на западе Франции и на ферме на севере Польши.