Николаевский городской голова Александр Сенкевич собирается в ближайшее время с новым главой ОГА Виталием Кимом решать вопрос работы завода «Экотранс» на Намыве.

Об этом он сказал в прямом эфире в соцсетях, передают НикВести.

— Вы знаете, что был назначен новый глава облгосадминистрации. Один из вопросов, который мы будем с ним решать в ближайшее время, как раз работа предприятия «Экотранс» и его влияние на жителей Намыва и Лесков. Думаю, этот вопрос будет одним из первых на повестке дня нового главы облгосадминистрации, — сказал он.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что депутат облсовета, глава партии «Наш край» в области Юрий Кормышкин «терроризирует» жителей Заводского района шумом и вонью. Так мэр отреагировал на обращение горожан по поводу работы маслоэкстракционного завода «Экотранс».

Напомним, жители дома Озерная, 39 пожаловались Татьяне Домбровской, которую партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в мэры Николаева, на маслозавод «Экотранс», выбросы которого вредят их здоровью.

Проблема загрязнения воздуха заводом «Экотранс» поднималась еще в 2010 году. Тогда Николаевский городской совет подал в суд на маслоэкстракционный завод.

В марте 2011 года Госуправление охраны окружающей природной среды установило, что предприятие осуществляет сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и запретило работу завода. При этом, в апреле в Николаевской облгосадминистрации рассказали, что если руководство завода не обеспечит экологическую безопасность работы этого предприятия, оно работать не будет. Также в полиции открыли дело по факту загрязнения воздуха.

Стоит отметить, что все судебные решения по работе в черте города «Экотранса» были вынесены в пользу завода. Кроме того, завод выиграл суд последней инстанции.