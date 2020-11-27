Мэр Николаева Александр Сенкевич завил, что его главной ошибкой прошлой каденции было то, что он увлекся дрязгами с депутатским корпусом.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Битва за місто» 22 ноября, пишут НикВести.

В частности, городской голова рассказал, что главный урок, который он вынес для себя за это время, — нужно больше общается и работать с жителями Николаева, а не «ублажать депутатский корпус».

— Основные мои ошибки первых трех лет каденции — это плохая и неправильная информационная политика и работа с горожанами. Дело в том, что я увлекся дрязгами с депутатским корпусом, внутряками, договорняками и всем остальным; подумал, что я крутой парень, а для того, чтобы не проигрывать шулерам не нужно с ними за один стол садиться. Я подумал, что мне хватит опыта и знаний, но, к сожалению, я тогда проиграл. В последние полтора года я больше начал общаться с людьми, разговаривать с ними, слышать их проблемы. Наверное, это главный урок, который я извлек для себя. Нужно работать с горожанами, николаевцами, а не с некоторыми их представителями, которые сидят в депутатском корпусе. Конечно, с депутатами необходимо работать, но нельзя этим увлекаться, потому что это не основная задача городского головы ублажать депутатский корпус. Мы должны работать, сотрудничать, реализовывать проекты, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что 25 ноября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия огласила результаты выборов мэра, согласно которым победителем стал действующий городской голова Александр Сенкевич. Отметим, что это вторая каденция действующего городского головы. В 2015 году Александр Сенкевич победил на выборах Николаевского городского головы, набрав 54,9% голосов. Тогда его оппонентом на выборах был Игорь Дятлов, кандидат от партии «Оппозиционный блок».

Кроме того, 3 декабря 2020 года новоизбранные депутаты Николаевского городского совета соберутся на первое пленарное заседание сессии, на которой депутаты горсовета VIII созыва и мэр примут присягу, после чего официально приступят к работе.