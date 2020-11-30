В понедельник, 30 ноября, средний десантный корабль ВМС Украины «Юрий Олефиренко» покинул акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» после ремонта город Николаев.

Об этом сообщают НикВести.

Для выхода корабля в городе развели понтонный пешеходный, Ингульский и Варваровский мосты.

Отметим, что корабль «Юрий Олефиренко» прибыл в «Николаевский судостроительный завод» 23 июня 2020 года для проведения профилактических работ.

Ранее разведение Ингульского и Южнобугского мостов в Николаеве планировалось на 27 ноября с 12:00 до 13:00. Однако, дата разводения была перенесена.