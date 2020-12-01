Елена Киселева

Глава фракции партии «Европейская Солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева считает «лунатиками» членов горизбиркома, которые принимали решение о дате проведения первой сессии горсовета по лунному календарю.

Такое мнение Елена Киселева озвучила в комментарии НикВести.

Как известно вчера, 30 ноября, Николаевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение созвать первую сессию Николаевского горсовета на 10 декабря. При этом, изначально предлагалось назначить торжественную сессию на 3 декабря, однако это предложение не набрало необходимого количества голосов.

Комментируя данное решение, Елена Киселева назвала членов горизбиркома «лунатиками» и добавила, что решение о назначении даты торжественной сессии нового состава горсовета горизбирком мог принять сразу после того, как зарегистрировал две трети новоизбранных депутатов.

— Решение, принятое на основе лунного календаря, можно считать решением, принятым лунатиками. Это люди, которые точно не понимают принцип действия местного самоуправления, точно работают в намеренных действиях нанести ущерб органу местного самоуправления, а в целом и всей громаде города Николаева. Если бы горизбирком не занимался политическими интригами, а читал законодательство, а самое главное Избирательный кодекс и Закон Украины «О местном самоуправлении», то они бы уяснили для себя одну важную вещь: у горизбиркома была возможность собрать первую сессию после момента, когда ими же были зарегистрированы две трети депутатов. Полномочность проведения сессии у горизбиркома появляется после регистрации двух трети избранных депутатов. Почему такую норму заложил законодатель? Потому что процесс подготовки к рабочим сессиям занимает определенное время, - сказала Елена Киселева.

При этом депутат считает, что новый состав горсовета на первом же заседании сессии должен приступить к рассмотрению бюджета Николаева на 2021 год.

— Нет необходимости проводить никакие торжественные сессии. Есть острая необходимость проведения первого пленарного заседания, председательствующий по которому горизбирком. При этом, это не всегда глава комиссии, и если бы там не было монопольного большинства «ОПЗЖ», то тогда, возможно, ситуация была бы другая и сессию бы провели уже давным-давно. Сессию можно было проводить после регистрации двух трети депутатов — не всегда нужно ждать второго тура мэрских выборов. Тогда бы у нас уже был полноценный городской совет, мы бы уже работали над регламентом, над положением о постоянных комиссиях и, самое главное, мы бы уже начали какое-то взаимодействие с финансовым управлением, - сказала Елена Киселева.

Также она добавила, что решение о проведении торжественной сессии горсовета 10 декабря было принято партией «Оппозиционная платформа — За жизнь», у которой монобольшинство в горизбиркоме.

— Перенос сроков приведения к присяге депутатов — это извращение здравого смысла и издевательство над жителями города Николаева, и это модерируется исключительно одной политической силой, у которой большинство в горизбиркоме и они сводят свои счеты по избирательной кампании, - сказала Елена Киселева.

Кроме того, глава фракции «Европейская Солидарность» в горсовете считает, что мэр Николаева Александр Сенкевич должен собрать бюджетную комиссию и сформировать бюджет города на 2021 год до первого заседания сессии с новым депутатским корпусом.

— Более того, по большому счету, Александру Федоровичу Сенкевичу ничто не мешает собрать бюджетную комиссию прошлого созыва, которая сохраняет свои полномочия до приведения к присяге нового городского совета, и, в принципе, формировать бюджет на основании предложений органов исполнительной власти. Тогда новый депутатский корпус будет выведен из бюжетного процесса на основаниях, которые создал горизбирком, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает, что из-за горизбиркома, который назначил первую сессию горсовета на 10 декабря, новый состав депутатского корпуса не успеет изучить бюджет Николаева на 2021 год.

Кроме того, Татьяна Домбровская, которую новоизбранные депутаты от партии «Слуга народа» избрали руководителем фракции в Николаевском горсовете, рассказала, что с ними никто не обсуждал назначение первого заседания сессии на 10 декабря.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич планирует 24 декабря провести сессию, на которой рассмотрят бюджет города на 2021 год.