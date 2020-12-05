Днепровский районный суд Киева продлил арест главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексею Левину до 1 февраля.

Об этом пишет theБабель.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Сейчас они оба находятся под стражей без права на залог.

Напомним, досудебное расследование по делу убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк было продолжено до 29 июля из-за новых обстоятельств.Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия — глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.

При этом, один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.

Как известно, общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.

Все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором. Позже, Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание. 20 мая текущего года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства Екатерины Гандзюк будут осуждены.

В июне 2020 года стало известно, что Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата облсовета Алексея Левина.