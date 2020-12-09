Депутат Николаевского городского совета Сергей Танасов от партии «Европейская солидарность» призвал депутатский корпус областного совета не поддержать кандидатуру от «Слуги народа» на должность главы облсовета.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что простых решений не бывает, однако корпус областного совета должен проявить публичную позицию в этом вопросе.

– Сегодня важный день для области. Новоизбранные депутаты получают полномочия и избирают главу облсовета. Представители политической партии «Европейская Солидарность» осознают позицию своих избирателей. Поэтому призываю проявить данную позицию публично. Не принимать участия в голосовании за кандидатов, выдвинутых политическими партиями «Слуга народа» и «ОПЗЖ». Это принципиально. Простых решений не бывает, - призвал Сергей Танасов.

Отметим, что фракция партии «Европейской Солидарности» в Николаевском областном совете приняла решение не поддерживать кандидатуру от «Слуги народа» на должность главы областного совета.

Как известно, ранее в партии «Слуга народа» в Николаевской области определились с кандидатом на пост главы областного совета. Ею стала Анна Замазеева.