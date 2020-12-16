Руководитель фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева заявила об амбициях возглавить депутатскую комиссию по вопросам прав человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики.

Об этом говорится в материале НикВести.

Елена Киселева отметила, что имеет хороший опыт в этой сфере - в горсовете прошлого созыва она входила в состав комиссии по законности.

— Решение еще не принято. Можно будет сказать, что мы решили, когда будет проголосован соответствующий проект решения о постоянных комиссиях и персональном составе. Тогда можно будет считать, что достигнута договоренность. Хотеть и мочь — это разные вещи, поэтому мы как ответственная политическая сила не закрепляем за собой какие-то комиссии, типо бюджетной. Хотя, наверное, лучше всех могли бы принимать решения по этому процессу. Мы понимаем, что нам вряд ли бюджетная комиссия будет отдана на главу, поэтому в традициях цивилизованного общества мы за собой оставляем комиссию по регламенту, законности, гласности и антикоррупционной политики, которая, в принципе, имеет возможности так или иначе решения, связанные с регламентом и депутатской деятельностью. Кандидатов я уже называла. Я — глава фракции — хочу быть руководителем данной комиссии. Тем более опыта у меня, скажем так, предостаточно в этой сфере, - рассказала Елена Киселева.

Отметим, что в Николаевском горсовете 8 созыва планируется создать 5 постоянных депутатских комиссий. По настоянию Елены Киселевой, к профилю комиссии по законности были добавлены вопросы «семьи и детей».

Сессия Николаевского городского совета, на которой депутатам предстоит принять регламент горсовета, положение о депутатских комиссиях и состав этих комиссий, назначена на завтра, 17 декабря.