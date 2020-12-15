Уже неделю как приступили к выполнению своих полномочий избранные на прошедших местных выборах депутаты Николаевского городского совета. В четверг, 17 декабря, состоится по сути первое рабочее заседание сессии - там депутатам предстоит принять регламент горсовета, положение о депутатских комиссиях и состав этих комиссий.

Если говорить о регламенте - тот тут все понятно: Начиная с 10 декабря специально созданная временная комиссия под руководством депутата Сергея Кантора проводит заседания, где детально обсуждает каждый пункт нового регламента. Каждая фракция вносит свои предложения, которые или поддерживаются большинством или отвергаются. Так, например, фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» предложила исключить из нового регламента Николаевского городского совета пункт, по которому депутат обязан входить в состав только 1 постоянной комиссии, но их не поддержали. По предложению депутата Сергея Кантора в проект регламента Николаевского городского совета 8 созыва внесли пункт относительно обязательства разработки и утверждения «Бюджетного регламента», по которому будет приниматься бюджет города и корректировки в него. Депутат Елена Киселева настояла на создании специального кабинета с компьютерами, доступу к базе нормативно-правовых актов и принтером для удобства работы депутатов.

И если с регламентом все более-менее ясно, то вопрос с тем, как будут распределены руководящие должности в депутатских комиссиях - остается кулуарным. Его не обсуждают на заседании временной комиссии по регламенту. Для этого главы фракций проводят отдельные встречи. Последняя такая встреча прошла в понедельник в ресторане «Daily», принадлежащем Анне Ременниковой из «Пропозиции», о чем стало известно во время заседания комиссии во вторник, 15 декабря.

Сколько будет комиссий в горсовете?

Этот вопрос обсуждался на одном из заседаний комиссии по регламенту. Фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» настаивала на том, чтобы сохранить 6 депутатских комиссий, но в итоге было решено сократить их количество до 5:

Постоянная комиссия по вопросам прав человека, детей, семьи, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики; Постоянная комиссия по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, предпринимательства, наполнения бюджета и использования бюджетных средств; Постоянная комиссия по вопросам экологии и природопользования, пространственного развития градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений; Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности, благоустройства города, промышленности, транспорта, энергосбережения, связи и информационных технологий; Постоянная комиссия по вопросам здравоохранения, социальной защиты населения, образования, культуры, туризма, молодежи и спорта.

После продолжительных споров комиссией было принято решение, чтобы внести в регламент норму о том, что сессия городского совета, голосуя за список комиссий и их членов, будет утверждать не только главу, как это было раньше, но и заместителей и секретарей депутатских комиссий. По мнению некоторых депутатов, в частности, Елены Киселевой, это может в итоге стать причиной блокировки работы комиссии, потому что если в случае отсутствия на заседании главы комиссии, его обязанности может исполнять заместитель, но в случае отсутствия секретаря - комиссия не может проводиться. Другие же, например, Максим Невенчанный из «ОПЗЖ», ссылался на такую же норму, которая успешно, по его словам, действовала в Николаевском областном совете.

НикВести спросили у глав 4 фракций в городском совете о том, достигнуты ли уже какие-то договоренности и как в целом идет процесс согласования руководства комиссиями.

Ильюк: «Оппозиции» стоит отдать бюджетную и регламентную комиссию

Артем Ильюк

Руководитель самой численной фракции в новоизбранном городском совете «Оппозиционной платформы - За жизнь» Артем Ильюк считает, что руководство комиссиями нужно распределить пропорционально между фракциями, согласно их результату на выборах. По его мнению, так было бы справедливо.

— У меня очень четкая позиция, поэтому со мной такие беседы мало ведутся. К примеру, будет 5 комиссий. Это, условно, 5 руководителей, 5 заместителей, 5 секретарей. Если нам почти 30% избирателей доверили представлять их интересы, то у нас должно быть 5. К примеру, два руководителя комиссий, два секретаря и один зам. Это как пример. Во многих европейских странах оппозиции дают бюджет и регламент для того, чтобы был баланс и контроль между властью и оппозицией. Я думаю, что в нашем случае это тоже было бы к месту, - рассказал Артем Ильюк.

Он не уверен, что к дате сессии, а это 17 декабря, вопрос с комиссиями будет решен. Политик считает, что в этом вопросе ключевая роль за главами фракций, однако в процесс, по вмешиваются и мэр Николаева, и глава ОГА Виталий Ким.

— У меня (во фракции «ОПЗЖ», - прим.), например, сегодня 10 депутатов хотят в бюджетную комиссию и никто не имеет права забрать у депутата возможность реализовать свои желания, потому что так прописано в законе. Здесь уже должны вступить руководители фракций и условно обеспечить консолидацию и баланс. Ситуация из года в год, из пятилетки в пятилетку повторяется. Власть хочет все, мэр хочет усилить свои позиции — своего секретаря, своего главу бюджетной комиссии и так далее. Четвертый этаж ОГА хочет точно также отчитаться в Киев, что здесь будет секретарь от «Слуги народа» или глава бюджетной, или земельной. Губернаторы всегда вмешивались в этот процесс и в этот раз, я уверен, не исключение, - сказал Артем Ильюк.

Участие в этом процессе новоназначенного главы Николаевской ОГА Виталия Кима НикВести подтвердил еще один собеседник из числа депутатов горсовета, пожелавший остаться анонимным. По его словам, Виталий Ким заинтересован в том, чтобы главой бюджетной комиссии стала близкая к нему депутат от «Слуги народа» Наталья Горбенко, также губернатор хочет, чтобы земельную комиссию горсовета возглавил представитель этой политсилы.

Артем Ильюк не назвал фамилии претендентов на те или иные руководящие должности в комиссиях от «ОПЗЖ». Как стало известно от источника в горсовете, депутата Александра Медведева видят главой планово-бюджетной комиссии. Отметим, что Александр Медведев был депутатом городского совета 6 созыва и входил в состав этой комиссии.

Домбровская: Я за все хорошее

Татьяна Домбровская и Наталья Горбенко

Интересно, что глава фракции «Слуга народа» в горсовете Татьяна Домбровская, отвечая на вопрос корреспондента НикВести, не сказала об амбициях фракции на бюджетную комиссию. Зато она озвучила претендента на должность главы земельной комиссии - Елена Нестеренко.

— Мы хотим, чтобы глава земельной была наша — «Слуга народа». Сегодня мы говорим о Елене Нестеренко, потому что это профессионал и образование у нее соответствует. Конечно же, нам хочется было больше глав комиссий от «Слуги народа», но пока не можем поделить с «ОПЗЖ». Конечно же, хотелось бы, чтобы наш человек также представлял бюджетную комиссию. Но как поддержит депутатский корпус… Вы знаете, другие фракции обсуждают те же самые комиссии. Лично мне, как и говорила, все равно в какую комиссию — я за все хорошее, - сказала Татьяна Домбовская.

По информации НикВести, между Татьяной Домбровской и Натальей Горбенко возник конфликт, возможно из-за которого глава фракции не поддерживает вторую на должность главы бюджетной комиссии. В пользу того, что такой конфликт существует говорит факт, произошедший на одном из заседаний, где обсуждался функционал комиссий. Тогда находящаяся на лечении и присутствующая на заседании комиссии в онлайн-режиме Наталья Горбенко заявила, что фракция «Слуга народа» несогласна с тем, каким образом было принято решение распределить профиль комиссий. При этом, она с претензией обратилась к главе своей фракции Татьяне Домбровской: «Нашу комиссию не устраивает.. Таня, ты чего молчишь сидишь?». После этого Татьяна Домбровская предложила вопросы коммунального имущества перенести в бюджетную комиссию, но ее не поддержали.

Что касается других комиссий, на которые претендует «Слуга народа», то рассматривается вариант назначения депутата Юрия Степанца заместителем главы комиссии по ЖКХ, на руководство которой претендует Максим Невенчанный из «ОПЗЖ».

Главой социально-гуманитарной комисии хочет стать Елена Кузьмина из «Слуги народа». Примечательно, что ее супруга Игоря Кузьмина новоназначенный глава ОГА Виталий Ким берет к себе в заместители.

Киселева хочет возглавить комиссию по законности

Елена Киселева

Глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева рассказала, что имеет достаточно хороший опыт и видит себя в должности главы комиссии по законности и депутатской этике.

— Решение еще не принято. Можно будет сказать, что мы решили, когда будет проголосован соответствующий проект решения о постоянных комиссиях и персональном составе. Тогда можно будет считать, что достигнута договоренность. Хотеть и мочь — это разные вещи, поэтому мы как ответственная политическая сила не закрепляем за собой какие-то комиссии, типо бюджетной. Хотя, наверное, лучше всех могли бы принимать решения по этому процессу. Мы понимаем, что нам вряд ли бюджетная комиссия будет отдана на главу, поэтому в традициях цивилизованного общества мы за собой оставляем комиссию по регламенту, законности, гласности и антикоррупционной политики, которая, в принципе, имеет возможности так или иначе решения, связанные с регламентом и депутатской деятельностью. Кандидатов я уже называла. Я — глава фракции — хочу быть руководителем данной комиссии. Тем более опыт у меня, скажем так, предостаточно в этой сфере, - сказала Елена Киселева.

Интересно, что, по словам собеседника НикВести в депутатском корпусе, главе фракции «Партия Шария» Татьяне Кравчук была предложена должность секретаря в комиссии под руководством Елены Киселевой. Однако сама Елена Киселева выступила против такого предложения по неизвестной причине.

«Пропозиция» ждет результатов выборов секретаря горсовета

Анна Ременникова

Глава второй по величине фракции в горсовете, промэрской «Пропозиции», Анна Ременникова рассказала НикВести, что пока еще рано говорить о том, на какие комиссия они претендуют. Для этой фракции самый важный вопрос сейчас - это избрание Дмитрия Фалько секретарем городского совета. Похоже, что «Пропозиция» готова отказаться от претензий на комиссии в обмен на должность секретаря.

— Мы пока думаем. Я думаю, что это пока совсем неуместная информация. Не вовремя еще. У нас еще многое зависит от того, пройдет ли наш секретарь в горсовет и у Александра Федоровича есть первое право его представить. Кто будет этот человек? Мы предполагаем, что Фалько, хотя последнее время он произносит, что он еще думает, - сказала Анна Ременникова.

Тем не менее, она назвала фамилию Евгения Павловича как претендента в комиссию по гласности и законности под руководством Елены Киселевой.

— Если это будет Фалько и все депутаты проголосуют за его секретарство, тогда у нас поднимается еще один человек — Евгений Павлович, который пойдет на комиссию по гласности и правам. То, что озвучила Елена Васильевна — мы с ней решили, что так будет правильно, чтобы она была главой на комиссии по гласности и правам. Вы понимаете, что все остальные дали количество человек без привязки к должностям — или просто член, или просто зам, или секретарь, или председатель. Поэтому эта расстановка у нас никак не стыкуется. Нам в любом случае нужно это сегодня-завтра закончить, потому что мы и в четверг к сессии не приступим, - сказала Анна Ременникова.

В настоящий момент Евгений Павлович является кандидатом в депутаты и сможет попасть в горсовет, если кто-то из из уже избранных депутатов откажется от своего мандата.

Катерина Середа, НикВести