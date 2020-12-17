Бывшая глава Николаевского областного совета, депутат 8 созыва от партии «Европейская солидарность» Виктория Москаленко считает, что «ЕС» как оппозиционная партия не должна иметь руководящих должностей в облсовета, а если кто-то хочет работать с властью «слуг народа», пусть идет в заместители губернатора Виталия Кима.

Об этом в четверг, 17 декабря, она рассказала НикВести.

— Если хочет, пусть идет заместителем к Киму. Пусть идет к «слугам народа», там работает. В чем проблема? Он поддерживает сегодня позиции этой власти. Не нужно прятаться за мандатом «ЕС», - заявила депутат.

Также она назвала «манипуляцией» аргументы Михаила Талпы о желании защитить депутатов своей фракции.

— Послушайте интервью Талпы НИС-ТВ, он говорил, что ему звонили о том, что мы не претендуем на президиум. В этом случае он послушал телефонное право, а там не мог. Это абсолютная манипуляция. Мое предложение, которое из Киева довели нам, было о том, что мы не принимаем участие в голосовании, не берем бюллетени. Думала, что мы, как оппозиционная партия, должны были выйти к трибуне, сказать, что не голосуем и выйти из зала. Показать, что мы достойны своих избирателей. Избиратели нас выбирали как оппозиционную партию к «партии зеленых» и президента Зеленского. Мы – партия не хозяйственников, наш лидер – пятый президент Петр Порошенко. Просто так игнорировать позиции лидера, - пояснила Виктория Москаленко.

Далее она сказала, что указанный конфликт уже нашел реакцию в руководстве партии.

— Вы видели все этот конфликт. Сегодня уже есть решение Всеукраинского съезда, отставка Талпы была принята в тот же день. Все ответы на вопрос, кто был прав в этом конфликте, получили решением съезда о принятии отставки Талпы, - сказала Виктория Москаленко.

Виктория Москаленко уточнила, что сейчас не идет речь о лишении Михаила Талпы мандата.

— Сначала нужно выбрать главу партии, а потом решать. Да, закон это разрешает делать, - сказала она.

Ранее Михаил Талпа пояснил, что прекратил деятельность в должности главы областной партийной организации партии «Европейская Солидарность» в знак протеста из-за управления партией «по телефону» и превращения депутатов в «рабов».

Напомним, в составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.

Фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете претендует на должность главы одно из постоянных депутатских комиссиях Николаевского городского совета.