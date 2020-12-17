Депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская солидарность» Михаил Талпа уверен, что прописанные в регламенте санкции нужны, чтобы предотвратить драки депутатов, а также нецензурное выяснение отношений.

Об этом он рассказал в комментарии НикВести.

При этом он указал, что на сегодняшней сессии депутаты, принимая регламент областного совета, отказались от некоторых скандальных поправок.

— Сейчас регламент проголосован. Закрытых комиссий нет. Сняли. Все гласно и открыто, СМИ могут присутствовать на любых заседаниях. Убрали вещи, которые касаются невыдачи карточки депутату. Убрали вещи о том, чтобы забрать голос у депутата, не дать слово депутату. Я даже инициировал часть из этих пунктов, но когда увидел, в какой форме прописали, то уже был против. Я был против, чтобы депутата лишали права голоса или лишали права на выступление. Дело в том, что когда депутат грубо нарушает правила, это может быть драка или нецензурные вещи, то должны быть нормы, которые будут нести санкции. У комиссии по законности, где я раньше был, это было формальным. К нам поступали заявления от Барны, Москаленко, Фроленко и других депутатов, но мы на заявления просто смотрели и не могли принять какого-то решения. Поэтому такие нормы, которые не нарушают законодательство, должны быть, - сказал Михаил Талпа.

Отдельно он рассказал, что его публичное пикирование с депутатом от «Европейской солидарности» Викторией Москаленко никак не влияет на коммуникацию и работоспособность фракции.

— Слова Москаленко одним словом – бред. Если у нас в стране президент Москаленко, то тогда да (нарушил требования Порошенко и партии – прим.). Бред, ребята, просто бред. Все депутаты, которые хотят работать, они работали до сессии и во время сессии. Есть полная коммуникация, проговариваем каждый вопрос, принимаем сложные решения, никаких проблем у нас с этим нет. Виктория Викторовна живет своей жизнью, она себя видит президентом, императором, еще кем-то. Это ее вопрос, меня не волнует, - пояснил Михаил Талпа.

Ранее Михаил Талпа пояснил, что прекратил деятельность в должности главы областной партийной организации партии «Европейская Солидарность» в знак протеста из-за управления партией «по телефону» и превращения депутатов в «рабов».

Напомним, в составе Николаевского областного совета 8 созыва планируют сформировать 8 постоянных комиссий.

Фракция партии «Пропозиція» в Николаевском областном совете претендует на должность главы одно из постоянных депутатских комиссиях Николаевского городского совета.