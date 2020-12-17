Анна Замазеева

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассматривает кандидатуру депутата от партии «Европейская Солидарность» Михаила Талпу на должность своего заместителя.

Об этом она сказала в комментарии НикВести сегодня, 17 декабря.

По словам главы облсовета, на сегодняшний день свои канидадутры на должность ее заместителя выдвинули фракции: «За майбутнє», «Наш край», «Слуга народа» и «Европейская Солидарность».

Михаил Талпа

При этом она отметила, что не смотря на то, что в прошлый раз Михаил Талпа отказался от ее предложения выдвинуть свою кандидатуру на пост первого заместителя главы облсовета, он возможно пересмотрит свое решение.

— Пока у меня нет кандидатуры одной, я рассматриваю предложения всех фракций. Уже поступали предложения от «За майбутнє», от «Нашего края». Наш край предложил Надежду Иванову, ее предлагали. И от «Слуги народа» рассматриваем также кандидатуры, Ивана Кухты, Владимира Высоцкого. Я вообще считаю весь депутатский корпус достоин того, чтобы рассматриваться на эту должность. От «Европейской Солидарности» тоже рассматриваем кандидатуру Михаила Талпу. Может он снова рассмотрит предложение и согласится, — заявила Анна Замазеева.

Напомним, в среду, 9 декабря, депутата Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Анну Замазееву на первой сессии 8 созыва путем тайного голосования избрали главой областного совета. В этот же день, депутата Николаевского областного совета от «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимира Фроленко избрали первым заместителем главы областного совета. При этом отметим, что депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская Солидарность» Михаил Талпа отказался претендовать на должность первого заместителя главы облсовета.

Фракция партии «За майбутнє» в Николаевском областном совете будет выдвигать своего депутата Ольгу Григорьеву кандидатом на должность заместителя главы облсовета.

Также отметим, что в комментарии корреспонденту НикВести депутат облсовета от партии «Наш край» Светлана Федорова заявила, что ее политсила не будет выдвигать свою кандидатуру на должность заместителя главы облсовета.