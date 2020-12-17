Президент России Владимир Путин еще не решил, будет ли пятый раз баллотироваться на пост президента.

Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции в четверг, 17 декабря.

– Я для себя еще не принял решение, пойду я на выборы в 24-м году. Но что касается стабильного развития страны - это многого стоит. Но формально это разрешение есть от народа. Делать это или не делать - посмотрю, - сказал Владимир Путин.

Напомним, 10 марта Государственная дума РФ приняла поправку к Конституции России об отмене ограничения на число президентских сроков.

С 25 июня по 1 июля в России и аннексированном ею Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России.

3 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию. Они вступили в силу 4 июля.