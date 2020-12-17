Директор департамента финансов Николаевской облгосадминистрации Вадим Ищенко рассказал, что в текущем году останутся неиспользованными около 500 миллионов гривен Государственных субвенций.

Информация прозвучала в четверг, 17 декабря, в ходе сессии областного совета, - передает корреспондент НикВести.

Далее он рассказал, из чего состоит эта сумма:

— 320 миллионов из субвенции по дорогам (20 миллионов – мост в Богдановке и 300 миллионов – объездная дорога).

— 80 миллионов из строительства школ, поскольку «живые» деньги даже не заходили в областной бюджет.

— 100 миллионов из ремонта дорог общего пользования местного значения.

— 5 миллионов субвенции на проведение местных выборов.

— 32 миллиона субвенции на строительство амбулаторий.

Отдельно он рассказал, что невыполнение бюджета к концу 2020 года составит около 100 миллионов гривен.

Напомним, что в марте Николаевская облгосадминистрация предложила областному совету принять проект решения о внесении правок в бюджет области. Соответствующий проект решения был направлен в облсовет 24 марта. Тогда предлагалось, в частности, распределить остатки медицинской и образовательной субвенций. Однако на следующий день облсовет вернул документ чиновникам администрации. Глава облсовета Виктория Москаленко тогда во время своего видеообращения в Facebook заявила, что в связи с распространением карантина депутаты не будут голосовать за выделение денег ни на какие мероприятия, кроме как борьбы с COVID-19. В итоге 27 марта на внеочередной сессии был проголосовал за разработанный главой облсовета и депутатами проект решения, который включал только расходы на мероприятия по борьбе с коронавирусом. Вопрос распределения субвенций, в частности, государственной субвенции на проект «Новая украинская школа», субвенции на развитие сельской медицины, а также медицинской субвенции остался нерассмотренным.

При этом, на сегодняшний день в Николаевской ОГА дорабатывается, с учетом правок депутатов, новый проект решения о корректировке бюджета Николаевской области. Если областной совет в ближайшее время не рассмотрит этот вопрос, то деньги государственной субвенции, могут остаться неосвоенными и вернутся в Госказначейство. Таким образом, сложилась ситуация, что в Николаевской области начиная с марта месяца блокируется процесс освоения государственных субвенций на социально-гуманитарную сферу.

Также напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучит по состоянию на 1 июня около 100 миллионов гривен, так как уменьшились поступления средств из-за пандемии COVID-19.