Уголовное производство по факту возможных фальсификаций выборов в Николаевский облсовет все еще находится на стадии досудебного расследования.

Об этом в среду, 23 декабря, в ходе брифинга рассказал руководитель Николаевской областной прокуратуры Денис Фальченко, - передает корреспондент НикВести.

— Указанное производство расследуется. Идет досудебное расследование. Его внесли в Единый реестр досудебных расследований Украины. Процессуальному руководителю прокурором даны указания в данном производстве. По результатам досудебного расследования будет принят решение. Пока решение по данному производству не принято, - пояснил Денис Фальченко.

Ранее НикВести сообщали о том, что Николаевская областная территориальная избирательная комиссия досчитала 86 дополнительных голосов за кандидата от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анара Ахундова, забрав голоса у кандидата от политсилы Татьяны Потапенко, которая является сотрудницей порта «Ника-Тера». В итоге, около 3 часов ночи 8 ноября Николаевская областная территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в облсовет в нарушение закона, поскольку по законодательству ТИК должна была огласить результаты до 6 ноября. Во время оглашения результатов были зачитаны голоса, которые не совпадают в первичными данными избирательных участков.

В полиции сообщают, что по данному факту следователи открыли уголовное дело по части 2 статьи 158-3 УК (Подделка или незаконное изготовление избирательной документации, документации референдума, использования или хранения незаконно изготовленной или поддельной избирательной документации, документации референдума, а также включение в избирательную документацию или документацию референдума заведомо недостоверных сведений).

Отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 5 лет.

Сейчас ведется расследование.

Напомним, что николаевский политолог Федор Левченко заявил, что глава Николаевской областной организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний решил «кинуть» бизнесмена Дмитрия Фирташа, сфальсифицировав результаты выборов под своего кандидата Анара Ахундова.

Ранее сообщалось, что Николаевская областная избирательная комиссия получила незаполненный протокол с одного из избирательных участков, где голоса были вписаны только за кандидата в депутаты облсовета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Анара Ахундова.

Отметим, что указанный протокол был составлен именно на том участке, где 25 октября, в день голосования, члены комиссии ушли общаться с кандидатом в депутаты областного совета Анаром Ахундовым. Это зафиксировал наблюдатель от партии «Пропозиция», который составил по данному факту акты о нарушении избирательного процесса, а также вызвал на место полицию.

Общение членов участковых избирательных комиссий с Анаром Ахундовым 25 октября, День выборов в Николаеве

Отметим, что в 2012 году Анар Ахундов был осужден за вымогательство взятки с предпринимателя в обмен на решение в мэрии земельного вопроса.

Анар Ахундов известен тем, что в 2012 году, будучи помощником депутата Николаевского городского совета и секретаря земельной комиссии Сергея Жайворонка, требовал с предпринимателей взятки за положительное решение земельных вопросов.

Согласно решению Ленинского районного суда Николаева от 21 сентября 2012 года, Анар Ахундов предлагал частному предпринимателю а 2,5 тысяч долларов решить ему вопрос относительно выдачи разрешения горсовета на установку торгового павильона в Николаеве. Анар Ахундов был задержан правоохранителями при получении части взятки и в итоге был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Анар Ахундов толкал журналиста НикВести Ивана Казору

12 сентября Анар Ахундов присутствовал на организованном партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» футбольном турнире, где препятствовал работе журналиста НикВести Ивана Казоры, толкая его и не позволяя взять интервью у Владислава Чайки.