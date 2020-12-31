Министр юстиции Украины Денис Малюська в костюме Деда Мороза рассказал об успехах и провалах Минюста за 2020 год.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, Офис противодействия рейдерству «успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав».
— Классическое рейдерство практически исчезло, однако люди с плохими намерениями никуда не делись, - написал он.
Денис Малюська добавил, что захваты активов все еще случаются, «однако в основном так, чтобы не попасть на радары Минюста».
Министр заявил, что рейдеры начали часто использовать подделку документов, которую регистраторы не могут идентифицировать, а Минюст — доказать. Также рейдеры часто совершают регистрационные действия регистраторами, которые находятся под защитой обеспечительных постановлений судов.
По словам главы ведомства, «некоторое время популярным был взлом реестров хакерами».
— Однако с введением двойной идентификации взломы перестали быть привлекательными для рейдеров, - написал Денис Малюська.
Напомним, что Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы в Николаеве. Таким образом, на сегодняшний день деятельность предприятия разблокирована.
Ранее сообщалось, что утром, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о захвате частного предприятия на территории нефтебазы в Ингульском районе Николаева. Представитель фирмы отметил, что группа неизвестных мужчин проникла на территорию и захватила предприятие.
Позже, в полиции открыли уголовное дело из-за препятствования законной хозяйственной деятельности одного из предприятий, находящихся на территории Нефтебазы в Николаеве.
|
Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?Александр Жолобецкий
|
Шпагат СєнкевичаСтанислав Мартиросов
Министр юстиции Украины Денис Малюська в костюме Деда Мороза рассказал об успехах и провалах Минюста за 2020 год.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, Офис противодействия рейдерству «успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав».
— Классическое рейдерство практически исчезло, однако люди с плохими намерениями никуда не делись, - написал он.
Денис Малюська добавил, что захваты активов все еще случаются, «однако в основном так, чтобы не попасть на радары Минюста».
Министр заявил, что рейдеры начали часто использовать подделку документов, которую регистраторы не могут идентифицировать, а Минюст — доказать. Также рейдеры часто совершают регистрационные действия регистраторами, которые находятся под защитой обеспечительных постановлений судов.
По словам главы ведомства, «некоторое время популярным был взлом реестров хакерами».
— Однако с введением двойной идентификации взломы перестали быть привлекательными для рейдеров, - написал Денис Малюська.
Напомним, что Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы в Николаеве. Таким образом, на сегодняшний день деятельность предприятия разблокирована.
Ранее сообщалось, что утром, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о захвате частного предприятия на территории нефтебазы в Ингульском районе Николаева. Представитель фирмы отметил, что группа неизвестных мужчин проникла на территорию и захватила предприятие.
Позже, в полиции открыли уголовное дело из-за препятствования законной хозяйственной деятельности одного из предприятий, находящихся на территории Нефтебазы в Николаеве.