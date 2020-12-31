Министр юстиции Украины Денис Малюська в костюме Деда Мороза рассказал об успехах и провалах Минюста за 2020 год.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Офис противодействия рейдерству «успешно выполняет свою функцию по недопущению противоправного захвата объектов недвижимости и корпоративных прав».

— Классическое рейдерство практически исчезло, однако люди с плохими намерениями никуда не делись, - написал он.

Денис Малюська добавил, что захваты активов все еще случаются, «однако в основном так, чтобы не попасть на радары Минюста».

Министр заявил, что рейдеры начали часто использовать подделку документов, которую регистраторы не могут идентифицировать, а Минюст — доказать. Также рейдеры часто совершают регистрационные действия регистраторами, которые находятся под защитой обеспечительных постановлений судов.

По словам главы ведомства, «некоторое время популярным был взлом реестров хакерами».

— Однако с введением двойной идентификации взломы перестали быть привлекательными для рейдеров, - написал Денис Малюська.

Напомним, что Министерство юстиции Украины признало незаконной перерегистрацию собственника частного предприятия на территории Нефтебазы в Николаеве. Таким образом, на сегодняшний день деятельность предприятия разблокирована.

Ранее сообщалось, что утром, 25 декабря, в полицию поступило сообщение о захвате частного предприятия на территории нефтебазы в Ингульском районе Николаева. Представитель фирмы отметил, что группа неизвестных мужчин проникла на территорию и захватила предприятие.

Позже, в полиции открыли уголовное дело из-за препятствования законной хозяйственной деятельности одного из предприятий, находящихся на территории Нефтебазы в Николаеве.