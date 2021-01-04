Управление земельных ресурсов Николаевского городского совета подготовило проект решения о расторжении договора аренды земли с частной компанией, которая в начале декабря начала незаконное строительство бетонных павильонов на рынке «Клаксон».

Об этом сообщается на странице Департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции в Facebook.

— Обратились к постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, пространственного развития, градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений с просьбой принять этот вопрос и вынести на рассмотрение ближайшей сессии. Спасибо депутатам земельной комиссии, поддержавших меня. Будем и дальше бороться с нарушителями земельного законодательства и самовольным строительством, - сказал директор антикоррупционного департамента мэрии Николаева Андрей Ермолаев.

В частности, в документе указано, что аренду земельного участка, площадью 2603 м2, продлили на 25 лет для обслуживания продовольственного рынка по улице Космонавтов в марте 2004 года.

Ранее сообщалось, что к демонтажу незаконной металлической конструкции рынка «Клаксон», на перекрёстке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского, которая находился там уже 10 лет, сотрудники департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции мэрии Николаева приступили 25 июня 2020 года. Демонтировать конструкцию решили в связи с проведением работ по благоустройству перекрёстка. На следующий день стало известно, что незаконную металлическую конструкцию рынка «Клаксон» полностью демонтировали.