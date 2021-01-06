Третья очередная сессия Николаевского городского совета назначена на 21 января. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте горсовета, 4 января подписал мэр Николаева Александр Сенкевич.
На заседании планируется рассмотреть блок земельных вопросов, а также текущие вопросы.
Как известно, на предыдущем заседании сессии, которое прошло 24 декабря, депутаты проголосовали за бюджет Николаева на 2021 год, а также утвердили вице-мэров и состав исполкома Николаева.
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Третья очередная сессия Николаевского городского совета назначена на 21 января. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте горсовета, 4 января подписал мэр Николаева Александр Сенкевич.
На заседании планируется рассмотреть блок земельных вопросов, а также текущие вопросы.
Как известно, на предыдущем заседании сессии, которое прошло 24 декабря, депутаты проголосовали за бюджет Николаева на 2021 год, а также утвердили вице-мэров и состав исполкома Николаева.