Александр Сенкевич, мэр Николаева

Третья очередная сессия Николаевского городского совета назначена на 21 января. Соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте горсовета, 4 января подписал мэр Николаева Александр Сенкевич.

На заседании планируется рассмотреть блок земельных вопросов, а также текущие вопросы.

Как известно, на предыдущем заседании сессии, которое прошло 24 декабря, депутаты проголосовали за бюджет Николаева на 2021 год, а также утвердили вице-мэров и состав исполкома Николаева.