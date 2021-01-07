Президента США Дональда Трампа нужно отстранять от должности. Если это не будет сделано, Конгресс может заняться импичментом президенту.

Об этом заявила спикер Палаты представителей США Нэнси Пэлоси, сообщает РБК.

Пэлоси призвала к действиям вице-президента Майка Пенса по смещению Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности запустить процедуру импичмента.

— Я присоединяюсь к лидеру демократов в Сенате, который призвал вице-президента сместить Трампа, немедленно 25-ю поправку. Если вице-президент и Кабинет министров не предпримут никаких действий, Конгресс может приступить к импичменту, что является подавляющим настроением фракции демократов и американского народа, - сказала она на пресс-конференции.

На штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа уже отреагировал ряд мировых политиков. Сессию восстановили через несколько часов, и Конгресс США 7 января наконец официально утвердил результаты президентских выборов, а Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену.

На фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Она прослужила в американской армии 14 лет.

Президент Украины отреагировал на протесты в Вашингтоне на фоне утверждения президентских выборов в США.