Избранный президент США Джо Байден считает участников беспорядков в Капитолии «внутренними террористами». А виновным в произошедшем в среду называет президена Дональда Трампа.

Об этом сообщает AP.

Он считает, что людей, пытавшихся захватить Капитолий 6 января, не стоит называть протестующими.

— Эти люди, скорее, мятежники или внутренние террористы. Трамп пытался использовать толпу, чтобы были проигнорированы голоса 160 миллионов американцев, которые проголосовали в ноябре, - заявил Джо Байден в обращении.

Известно, что несмотря на сложившуюся ситуацию, избранный президент США Джозеф Байден не планирует присоединяться к призывам досрочно прекратить полномочия действующего президента Дональда Трампа.

На штурм Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа уже отреагировал ряд мировых политиков. Сессию восстановили через несколько часов, и Конгресс США 7 января наконец официально утвердил результаты президентских выборов, а Дональд Трамп подтвердил мирную передачу власти Байдену.

На фоне беспорядков в США американский Конгресс подсчитал голоса Коллегии выборщиков на выборах президента Соединенных Штатов Америки. Победу кандидата Джо Байдена утвердили официально.

Формальный «подсчет» голосов коллегии выборщиков, который осуществляется в Конгрессе, является обязательным этапом выборов президента США. Известно, что по результатам голосования коллегии победил Джо Байден, который получил 306 голосов, против 232 голосов за Трампа. Однако перед началом процедуры подсчета сторонники Трампа штурмовали Капитолий, в том числе ворвались в зал Сената.

Во время беспорядков в Вашингтоне погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббит. Она прослужила в американской армии 14 лет.

Президент Украины отреагировал на протесты в Вашингтоне на фоне утверждения президентских выборов в США.