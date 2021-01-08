Специальный советник премьера Канады Джастина Трюдо по сбитому самолету «Международных авиалиний Украины» Ральф Гудейл заявил, что их страну не удовлетворяет предложение Ирана выплатить родственникам жертв катастрофы рейса PS752 по 150 тысяч долларов.

Об этом пишет CBC News.

Он отметил, что окончательная сумма компенсации будет предметом переговоров между Канадой, Ираном и еще четырьмя странами, граждане которых были убиты.

— Пока рано конкретным цифрам появляться в открытом доступе, поскольку переговорный процесс еще не состоялся. Ни одна из сторон не внесла никаких предложений, - сказал Ральф Гудейл.

Ранее, 30 декабря, стало известно, что Иран выделит 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв катастрофы МАУ.

Напомним, Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета «Международных авиалиний Украины» под Тегераном.

Ранее сообщалось, что отдельные родственники погибших пассажиров рейса МАУ PS752, сбитого иранскими военными, подали иск против Ирана в Федеральном суде в Вашингтоне.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.

Также сообщалось, в Иране завершили расследование катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины», сбитого над Тегераном в январе 2020 года.