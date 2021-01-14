Днепровский районный суд Киева 18 января рассмотрит ходатайство адвоката Алексея Левина, обвиняемого в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк, об изменении ему меры пресечения на менее строгую.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сегодняшнего заседания адвокат Алексея евина подал в суд соответствующее ходатайство.

Кроме того, он просит суд допросить начальника филиала Центра здравоохранения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Киеве и Киевской области.

По его словам, в Лукьяновском СИЗО Алексею евину не предоставляют должной медицинской помощи и игнорируют его жалобы на состояние здоровья.

В частности, Алексею евину не провели обследование сосудов, из-за чего он и адвокат опасаются, что его состояние может ухудшиться.

Защитник напомнил, что Алексей евин перенес COVID-19 и отметил, что из-за состояния здоровья Алексея евина он и ходатайствует о смягчении ему меры пресечения на такую, которая не предусматривает содержания под стражей.

На заседании обвиняемый заявил, что чувствует себя плохо.

Судья Юлия Иванина постановила отложить рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения на следующее заседание, которое запланировано на 13:00 18 января.

Однако она отказала в вызове начальника филиала ЦОЗ ГУИС в Киеве и Киевской области для допроса в судебном заседании, поскольку в распоряжении суда есть документы о предоставлении медицинской помощи Левину.

Суд продолжил исследование доказательств обвинения по делу. Начато исследование 22 тома из 50.

К слову, 17 декабря адвокаты вызвали бригаду «скорой» помощи к своему клиенту прямо в зал суда. Медики взяли у Левина биоматериалы для тестирования на COVID-19, и уже 18 декабря был получен положительный результат. Однако сообщили об этом суду адвокаты только 24 декабря.

11 января 2021 года судья Юлия Иванина заявила, что Днепровский райсуд Киева получил от медчасти СИЗО, где содержится Алексей Левин, сообщение о проведении ему второго теста на COVID-19 и о его отрицательном результате.

Напомним, что общественная активистка и советница мэра Херсона умерла 4 ноября 2018 года в больнице через три месяца после того, как ее облили серной кислотой.

Организаторы нападения на Екатерину Гандзюк, по версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и помощник-консультант депутата Херсонского областного совета Алексей Левин.

Ранее стало известно, что один из организаторов нападения на Екатерину Гандзюк Алексей Левин предлагал исполнителям 5 тысяч долларов за то, чтобы те переломали руки и ноги херсонской активистки.

все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.

Позднее Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.

Также Печерский районный суд Киева отправил под стражу главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации нападения.