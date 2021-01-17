Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что работы по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова продолжат, как только будут благоприятные погодные условия.

Об этом городской голова рассказал в комментарии НикВести.

— Он почти на завершающей стадии. Сегодня окончанию работ мешают только погодные условия. На самом деле там были большие проблемы с сетями, которые находятся под этим перекрестком, потом с выделением средств. Вы знаете, что у нас было невыполнение бюджета почти 130 миллионов гривен. Я надеюсь, что с улучшением погодных условий мы сможем завершить этот многострадальный ремонт перекрестка. Не могу вам сказать, когда будут погодные условия. Надеюсь, что в ближайшее время, - сказал Александр Сенкевич.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял, что ремонт дороги на перекрестке завершат в 2020 году, а работы по благоустройству — уже в 2021 году. Однако ремонт дорожного покрытия так и не завершили к концу прошлого года, как планировалось.

Кроме этого сообщалось, что на реконструкцию перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова в Николаеве в 2021 году планируют потратить еще 2 миллиона гривен.

Напомним, в сентябре 2018 года жильцы домов №8, №12/3 и №12/4 по улице Крылова в Заводском районе Николаева жаловались, что общественный транспорт объезжает улицу, на которой постоянные пробки, через их дворовую территорию, тем самым разрушая асфальт, за который они так долго боролись.

Позже стало известно, пропускные возможности перекрестка «Карпенко — Крылова» ухудшились месяц спустя после нанесения разметки, в связи с чем было принято решение нанести новую разметку, которая позволила бы решить проблему с пробками на данном участке. Был разработан предварительный проект разметки и управление транспорта Николаевского городского совета обратилось за помощью к своим коллегам - компании «А+С», после чего нанесли новую разметку. Однако это не решило проблему и на данном участке снова возникли пробки.

После этого было принято решение реконструировать перекресток улиц Генерала Карпенко и Крылова. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета отдал подряд по реконструкции перекрестка за 22 миллиона гривен фирме из Одессы. Работы по реконструкции данного перекрестка начались в мае 2020 года.

При этом, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев рассказал, что реконструкция проблемного перекрестка «Карпенко — Крылова» будет завершена к началу сентября 2020 года. Позже Сергей Коренев рассказал, что на завершение реконструкции перекрестка нужно еще два месяца.

В сентябре работы на перекрестке приостановили, поскольку при его реконструкции были обнаружены сети «Николаевоблэнерго», которых не было на картах и планах, а также спецсвязь «Укртелекома», которая раньше шла в воинскую часть. Позже мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что подрядная фирма вскоре возобновит работы.

Также жители Николаева жаловались, что при реконструкции перекрестка на пересечении улиц Крылова и Карпенко рабочие не ограждают глубокие разрытия.

В ноябре мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что реконструкция перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова находится на завершающей стадии.

12 декабря стало известно, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета после корректировки проекта по реконструкции перекрестка улиц Генерала Карпенко и Крылова планирует потратить еще 8,4 миллиона гривен.