Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что на продолжение ремонта всех недостроенных объектов в городе необходима сумма в 350 миллионов гривен.

Об этом городской голова рассказал в ходе общения с журналистами, пишут НикВести.

В частности, Александр Сенкевич рассказал о планах завершить ремонт спортшколы «Надежда» в 2021 году, добавив, что в Николаеве на сегодняшний день есть множество объектов, что также требуют окончания незавершенных работ.

— Вообще управление капитального строительства имеет бюджет этого года в 80 миллионов гривен. Они изначально подали бюджетный запрос на 3,2 миллиарда гривен, потом на 360 миллионов и в конце-концов они получили 80 миллионов гривен. Вопрос: почему не выделили? Потому что денег нет. У нас есть желание достроить (спортшколу «Надежда», - прим.). Мы будем смотреть по средствам, которые у нас останутся после 2020 года. Будем смотреть выполнение бюджета по средине года и будем использовать средства, фактически, в соответствии с планом выполнения работ по этому объекту. Таких объектов у нас очень большое количество. Опять же, минимум 360 миллионов гривен нужно, чтобы продолжить строительство тех объектов, которые находятся в состоянии недостроев, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в городском бюджете на 2021 год не предусмотрели денег на завершение работ по реконструкции спорткомплекса «Надежда».

Ранее начальник Управления капитального строительства Николаевского городского совета Григорий Патока заявлял, что на завершение реконструкции спортивной школы «Надежда» в следующем году нужно еще 18 миллионов гривен.

Также известно, что в октябре 2020 года был завершен первый этап капитального ремонта спорткомплекса «Надежда». За счет бюджета города выполнили следующие работы: отремонтировали и утеплили крышу, цоколь и отмостку, обустроили водоотведение, выполнили комплексный монтаж фасада с термомодернизацией и современным освещением, установили фасадную систему в 3D-формате, а также капитально отремонтировали санузлы (установили сенсорное оборудование, дополнительное освещение и сделали все условия для людей с инвалидностью).