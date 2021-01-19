Российского политика Алексея Навального, отправленного 18 января в московский следственный изолятор «Матросская тишина» после ареста Химкинским районным судом, разместили в трехместной камере карантинного отделения.

В ней он содержится один, поскольку после прибытия из-за границы должен пройти 14-дневный карантин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, посетивший оппозиционера в СИЗО, пишет Meduza.

По его словам, в камере, где содержится Навальный, есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода. Политику выдали необходимые постельные принадлежности, посуду и гигиенический набор.

Алексей Навальный сказал комиссии, что он рад снова оказаться на Родине и поблагодарил за поддержку. Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не оказывается.

Днем 18 января Химкинский районный суд заключил Алексея Навального под стражу на 30 дней по ходатайству ФСИН, которая обвиняет политика в уклонении от исполнения обязанностей условно осужденного по . Заседание суда проходило прямо в отделении полиции Химок.

Оппозиционера задержали 17 января на паспортном контроле аэропорта Шереметьево — после того, как он вернулся из Берлина, где с августа 2020 года лечился от , предположительно, веществом класса «Новичок».

Ранее сообщалось, что штабы Навального начинают подготовку масштабных митингов по всей России