Заполненность коек для пациентов с COVID-19 в больницах Николаевской области сократилась до 42,7%.
Об этом во вторник, 19 января, в ходе онлайн-брифинга заявил начальник отдела оказания медицинской помощи матерям и детям управления здравоохранения Николаевской ОГА Олег Бабин, пишут НикВести.
— Для борьбы с эпидемией в области выделено 18 специализированных госпиталей, которые предоставляют всю необходимую помощь больным. Фонд коек составляет в общем 2 тысячи 252 единицы. На сегодняшний день нагрузка на стационаре составляет приблизительно 42,7%. Все медучреждения, которые оказывают помощь больным на коронавирус оборудованы кислородными точками и кислородными концентраторами, — заявил Олег Бабин.
В пресс-службе Николаевской ОГА уточнили, что наибольшая заполняемость коей с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на них наблюдается в:
Напомним, по состоянию на утро 19 января в Николаевской области зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. 590 человек за последние сутки выздоровели.
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Заполненность коек для пациентов с COVID-19 в больницах Николаевской области сократилась до 42,7%.
Об этом во вторник, 19 января, в ходе онлайн-брифинга заявил начальник отдела оказания медицинской помощи матерям и детям управления здравоохранения Николаевской ОГА Олег Бабин, пишут НикВести.
— Для борьбы с эпидемией в области выделено 18 специализированных госпиталей, которые предоставляют всю необходимую помощь больным. Фонд коек составляет в общем 2 тысячи 252 единицы. На сегодняшний день нагрузка на стационаре составляет приблизительно 42,7%. Все медучреждения, которые оказывают помощь больным на коронавирус оборудованы кислородными точками и кислородными концентраторами, — заявил Олег Бабин.
В пресс-службе Николаевской ОГА уточнили, что наибольшая заполняемость коей с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на них наблюдается в:
Напомним, по состоянию на утро 19 января в Николаевской области зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. 590 человек за последние сутки выздоровели.