Заполненность коек для пациентов с COVID-19 в больницах Николаевской области сократилась до 42,7%.

Об этом во вторник, 19 января, в ходе онлайн-брифинга заявил начальник отдела оказания медицинской помощи матерям и детям управления здравоохранения Николаевской ОГА Олег Бабин, пишут НикВести.

— Для борьбы с эпидемией в области выделено 18 специализированных госпиталей, которые предоставляют всю необходимую помощь больным. Фонд коек составляет в общем 2 тысячи 252 единицы. На сегодняшний день нагрузка на стационаре составляет приблизительно 42,7%. Все медучреждения, которые оказывают помощь больным на коронавирус оборудованы кислородными точками и кислородными концентраторами, — заявил Олег Бабин.

В пресс-службе Николаевской ОГА уточнили, что наибольшая заполняемость коей с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на них наблюдается в:

Новоодесская центральная районная больница - 47,8%

Очаковская многопрофильная больница - 56,8%

Многопрофильная больница Баштанского района - 51,6%

Николаевская инфекционка - 72,7%

Николаевская городская больница №3 - 79%

Николаевская городская больница №5 - 78%

Южноукраинская городская многопрофильная больница - 61,4%

Николаевская областная детская клиническая больница - 48%

Вознесенская многопрофильная больница - 47%

Николаевская городская больница №1 - 47,4%

Напомним, по состоянию на утро 19 января в Николаевской области зарегистрировано 114 новых случаев COVID-19. 590 человек за последние сутки выздоровели.