Заместитель директора «Укроборонпрома» по активам Мустафа Найем утверждает, что инициатива выставить на аукционы аренды помещения Николаевского судостроительного завода принадлежит его директору Валерию Калашникову.

Об этом говорится в статье «Николаевский судостроительный завод: Что ждет старейшее предприятие города?».

Мустафа Найем Валерий Калашников

Мустафа Найем утверждает, что директор предприятия подготовил список предлагаемых помещений завода, которые не будут задействованы в производстве для дальнейшей сдачи их в аренду. Однако, концерн не принял окончательного решения по данному вопросу, так как не получил экономического обоснования и подтверждения тому, что заявленные помещения площадью более 89 тысяч квадратных метров не нужны предприятию.

— Откуда появилась эта история с аукционами имущества? Концерн подсчитал, что на предприятиях и заводах, которые входят в его структуру есть излишние активы, которые не используются во время производственного процесса. Поэтому было принято решение, что такие активы будут через аукционы сдаваться в аренду, а деньги, вырученные от аренды, будут направляться на развитие этих предприятий, а также на погашение задолженностей перед их сотрудниками. По Николаевскому судостроительному заводу такого решения не принималось. Директор завода по своей инициативе подготовил перечень объектов, которые, по его мнению, не будут задействованы в производстве и как раз относятся к этой категории излишних активов. Но, руководство концерна еще не приняло по ним решения, так как мы не получили обоснования, почему эти помещения не будут задействованы во время производства, не получили экономическое обоснование такого решения, без которого никто выставлять их на аукционы не будет. Мы ждем от директора завода обоснование, и только после этого руководство концерна примет по ним какое-то решение, — заявил Мустафа Найем.

Напомним, 13 января стало известно о том, что госконцерн «Укроборонпром» намерен сдавать в аренду неиспользуемые площади своих предприятий через площадку аукционов «ProZorro.Продажи» и уже подготовил реестр подобных 250 объектов общей площадью 380 тысяч квадратных метров.

Отметим, что в «Укроборонпроме» объяснили, что принял решение сдавать в аренду помещения Николаевского судостроительного завода и ряда других предприятий для того, чтобы заработать деньги на развитие концерна и выплаты задолженностей по зарплатам сотрудникам.

Также напомним, что заместитель главного директора «Укроборонпрома» по активам Мустафа Найем убежден, что концерн не откажется от Николаевского Судостроительного завода и займется реализацией плана по выведению его из финансового кризиса.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Николаевский судостроительный завод более не способен строить корабли. По мнению политика, его территорию можно превратить в технопарк.