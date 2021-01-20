Игорь Копытин

Народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Копытин считает, что Николаевский судостроительный завод должен сконцентрироваться на оказании ремонтных услуг для кораблей военно-морского флота Украины, так как он уже не способен строить корабли.

Об этом говорится в статье «Николаевский судостроительный завод: Что ждет старейшее предприятие города?».

Нардеп, что кораблестроение осталось в прошлом предприятия, и на сегодняшний день его основным профилем работы остается ремонт судов ВМФ Украины. При этом, Игорь Копытин отметил, что в данном вопросе предприятие испытывает трудности из-за нехватки кадров.

— Сегодня нужно трезво понимать, что завод находится в плачевном состоянии в плане строительства новых кораблей. Технически он очень устарел. Все то оборудование, краны, стапеля, которые есть на предприятии, долгие годы разворовывалось, ржавело и устаревало. Он уже точно не сможет строить корабли, так как делал это десятки лет назад. На предприятии и специалистов почти не осталось. Поэтому строительство чего-то нового на этом заводе под большим вопросом. Мы не забываем о заводе, мы им занимаемся. На сегодняшний день в оборонном бюджете есть деньги на ремонт судов, которые будет выполнять завод. Не могу сказать точно, сколько этих заказов будет, но они будут. Если говорить и о ремонте кораблей, то тут тоже есть свои нюансы. Есть ряд работ, которые завод уже не в состоянии выполнять сам, а потому для этого он нанимает какие-то фирмы, чтобы выполнить заказ и отремонтировать судно, которое зашло на ремонт, — рассказал Игорь Копытин.

Напомним, 18 декабря, генеральный директор ГК «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал меморандум о содружестве концерна с Николаевским областным советом и государственной администрации в вопросе развития Николаевского судостроительного завода.

Также напомним, что заместитель главного директора «Укроборонпрома» по активам Мустафа Найем убежден, что концерн не откажется от Николаевского Судостроительного завода и займется реализацией плана по выведению его из финансового кризиса.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что Николаевский судостроительный завод более не способен строить корабли. По мнению политика, его территорию можно превратить в технопарк.