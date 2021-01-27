Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что отказ родителей доплачивать за питание детей в школах – это хорошая тенденция.

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 26 января, передают НикВести.

В частности, мэр объяснил, что за счет отказа родителей от платного питания, поскольку ребенок в принципе не ест в школьной столовой, появится понимание того, скольких детей в городе должны обеспечить обедами.

– Мы хотим сделать так, чтобы детей кормили бесплатно, но родители доплачивают 7 гривен, чтобы мы могли улучшить питание в городе. Вы же понимаете, что стоимость этой еды составляет 14 гривен. Как можно кормить ребенка за 14 гривен? Вы должны понимать, что этого мало. Считаю ли я это нормальным? Думаю, что нет. Чтобы ребенок нормально пообедал, нужно сложить в тарелку минимум на 21 гривну. Это же ваши дети, вы не моим детям даете деньги. Тут еще суть в том, что большое количество родителей отказывается от того, чтобы кормили их детей, мотивируя тем, что «мы и так на шару не ели, а сейчас еще доплачивать отказываемся». Это на самом деле хорошая тенденция. Тогда мы будем знать, сколько детей ест и кому это необходимо, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях.

Отметим, что согласно решению исполкома № 1030 от 28 октября 2020 года, в дошкольных учреждениях стоимость питания в день теперь составляет в группах для детей:

общего типа — 29,50 грн в группах раннего возраста и 44,20 грн в группах дошкольного возраста;

с круглосуточным пребыванием — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста;

санаторного типа — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста.

В общеобразовательных учреждения стоимость питания в день составляет 14,20 грн для учеников 1-4 классов и 17 грн — для 5-11.

Ранее сообщалось, что управление образования Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год 120,5 миллионов гривен.

Также исполком Николаевского городского совета принял решение с 2021 года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.