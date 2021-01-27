Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Виталий Посмитный предлагает «Николаевводоканалу» изучить вопрос возобновления работы Октябрьского водохранилища.

Такое предложение он озвучил в ходе заседания исполкома сегодня, 27 января, пишут НикВести.

Виталий Посмитный указал, что на сегодняшний день возобновить работу водохранилища невозможно. Однако, по его мнению, «Николаевводоканалу» следует обратить внимание на данный вопрос и законсервировать водохранилище для того, чтобы через несколько лет оно наполнилось водой и могло функционировать.

— У нас есть водохранилище. Я уверен, что за два десятка лет мы вернемся к вопросу, как снова его запускать в работу. К сожалению, сейчас мы этого сделать не можем, поскольку канал, по которому оно наполнялось, раньше обеспечивал поливом земель на 120 тысяч гектар, а сегодня это 20 тысяч и, конечно, тот поток воды мы не вытянем. Вода просто не придет сюда. Но пройдет время и мы все же задумаемся. Все знают, что оно строилось для того, чтобы сократить как раз эти расходы по электрической части. И вот эти сотни миллионов можно было бы сократить на 30%, а может и больше. Что хочу сказать? Возьмите его уже наконец-то под свою опеку. Я не думаю, что там нужно много денег на его содержание. Его нужно закрыть, чтобы там никто не ездил — оно должно быть законсервировано. Оно есть, есть дамба, есть мост, есть коммуникация наполнения этого водохранилища оно должно быть вашим. Прошу, обратите на это внимание и подумайте, как это все можно сделать, потому что на сегодняшний день там проходит неправомерная предпринимательская деятельность. Например, сливают соляру из тепловозов, идет вырубка лесов, аграрники сделали себе там уже целую трассу , - сказал Виталий Посмитный.

Виталий Посмитный

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева считает, что коммунальному предприятию «Николаевводоканал» следует серьезно заняться решением проблемы с запасами воды и возобновить работу Октябрьского водохранилища.

После чего директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что реконструкция и обслуживание Октябрьского водохранилища обойдется бюджету Николаева в несколько сот миллионов гривен и может повлечь за собой рост тарифа на водоснабжение для горожан.

Отметим, что в 2016 году депутат Лариса Веселовская опубликовала на сайте Николаевского городского совета петицию о необходимости восстановления водохранилища. В петиции, которая набрала тогда 335 голосов, сказано, что сегодня основным источником воды для жителей города Николаева является водоканал «Днепр – Николаев» протяженностью 73 километров и мощностью до 230-240 тысяч м3 в сутки. Резервным источником водоснабжения Николаева до 2006 года было Октябрьское водохранилище, которое наполнялось водой из Ингулецкого канала. Водохранилище эксплуатировалось с 1958 года. Это был стратегический запас пресной воды Николаева.

Проект Верхнеингулецкой оросительной системы, куда входило Октябрьское водохранилище, был разработан Одесским филиалом «Укргипрокоммунстрой» в 1954 году. Его объем на момент начала эксплуатации составлял 15 тысяч м3, а позже вырос и до 32 тысяч м3 воды (при максимальном заполнении), а глубина в отдельных местах была до 28 метров. Оно заполнялось ежегодно, в осенне-зимний период (160 дней), днепровской и ингулецкой водой.

В 2006 году в результате замедленного водообмена, произошло заиление водоёма, значительно повысилась минерализация воды. Наряду с появлением в воде сильного гнилостного, переходящего в меркаптановый, запаха, отмечалось повышение цветности воды с 30 до 75 градусов, сухого остатка с 300 мг/дм3 до 1120 мг/дм3, содержания хлоридов и сульфатов в два раза, окисляемости. Руководством города было принято решение спустить воду Октябрьского водохранилища для очистки ильного слоя. Кроме того, содержание и охрана водохранилища стали неподъемными для бюджета города. Однако в 2008 году проект очистки и восстановления водохранилища отложили.

Кроме этого, в 2016 году в сети было опубликовано видео пересохшего Октябрьского водохранилища, снятое с высоты птичьего полета квадрокоптером.