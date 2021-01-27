Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко не поддерживает идею возобновить работу Октябрьского водохранилища.

Такое мнение он озвучил в ходе заседания исполкома сегодня, 27 января, пишут НикВести.

Как известно, член исполнительного комитета Николаевского городского совета Виталий Посмитный предлагает «Николаевводоканалу» изучить вопрос возобновления работы Октябрьского водохранилища.

По словам Бориса Дуденко, «Николаевводоканал» не сможет очистить воду в водохранилище таким образом, чтобы она соответствовала всем санитарным правилам и нормам.

— Вопрос о возобновлении водохранилища очень дискуссионный. Я думаю, что если мы сейчас на нем остановимся, то нам даже дня, суток не хватит. Мое личное мнение: я против. Я против того, чтобы функционировало это водохранилище, потому что оно наполнялось водой из реки Ингулец. А если мы обратим внимание на географическое месторасположение русла реки Ингулец, то мы увидим, что она проходит через Кривой Рог. И та таблица Менделеева, которая идет по реке Ингулец, — не нужна жителям Николаева, чтобы употреблять эту воду. Мы не сможем очистить ее до тех параметров, которые приняты СанПиНом. Моя личная мысль, как руководителя предприятия, что проект, который сейчас работает, водовод «Днепр-Николаев» — это очень разумный, взвешенный и удачный проект. Несмотря на то, что мы перекачиваем воду на 73 километра, - сказал Борис Дуденко.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского городского совета, глава фракции «Европейская солидарность» Елена Киселева считает, что коммунальному предприятию «Николаевводоканал» следует серьезно заняться решением проблемы с запасами воды и возобновить работу Октябрьского водохранилища.

После чего директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко рассказал, что реконструкция и обслуживание Октябрьского водохранилища обойдется бюджету Николаева в несколько сот миллионов гривен и может повлечь за собой рост тарифа на водоснабжение для горожан.

Отметим, что в 2016 году депутат Лариса Веселовская опубликовала на сайте Николаевского городского совета петицию о необходимости восстановления водохранилища. В петиции, которая набрала тогда 335 голосов, сказано, что сегодня основным источником воды для жителей города Николаева является водоканал «Днепр – Николаев» протяженностью 73 километров и мощностью до 230-240 тысяч м3 в сутки. Резервным источником водоснабжения Николаева до 2006 года было Октябрьское водохранилище, которое наполнялось водой из Ингулецкого канала. Водохранилище эксплуатировалось с 1958 года. Это был стратегический запас пресной воды Николаева.

Проект Верхнеингулецкой оросительной системы, куда входило Октябрьское водохранилище, был разработан Одесским филиалом «Укргипрокоммунстрой» в 1954 году. Его объем на момент начала эксплуатации составлял 15 тысяч м3, а позже вырос и до 32 тысяч м3 воды (при максимальном заполнении), а глубина в отдельных местах была до 28 метров. Оно заполнялось ежегодно, в осенне-зимний период (160 дней), днепровской и ингулецкой водой.

В 2006 году в результате замедленного водообмена, произошло заиление водоёма, значительно повысилась минерализация воды. Наряду с появлением в воде сильного гнилостного, переходящего в меркаптановый, запаха, отмечалось повышение цветности воды с 30 до 75 градусов, сухого остатка с 300 мг/дм3 до 1120 мг/дм3, содержания хлоридов и сульфатов в два раза, окисляемости. Руководством города было принято решение спустить воду Октябрьского водохранилища для очистки ильного слоя. Кроме того, содержание и охрана водохранилища стали неподъемными для бюджета города. Однако в 2008 году проект очистки и восстановления водохранилища отложили.

Кроме этого, в 2016 году в сети было опубликовано видео пересохшего Октябрьского водохранилища, снятое с высоты птичьего полета квадрокоптером.