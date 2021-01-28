Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким назначил нового руководителя аппарата ОГА. Им стала Светлана Ломакина.

Соответствующее распоряжение № 20-рк глава ОГА подписал вчера, 27 января.

Согласно декларации, поданной Светланой Ломакиной в качестве кандидата на должность, в 2020 году она получила всего 59 903 тысячи гривен — это выплаты от центра занятости.

В ее старых декларациях, опубликованных на сайте Национального агентства противодействия коррупции, Светлана Ломакина раньше работала в территориальном управлении юстиции в Николаевской области на должности замначальника управления госрегистрации.

Она указала, что проживает в Николаеве с дочерью в квартире отца Геннадия Марголина площадью 136 квадратных метров. Также она задекларировала совместное право собственности на дом площадью 242,6 кв. м. и земельный участок — 361 кв. м. Светлана Ломакина задекларировала авто Toyota Camry 2008 года выпуска.

Отметим, что, согласно открытым реестрам, Геннадий Юрьевич Марголин является владельцем ООО «Дока-Нафта» и ООО «Критон-Ап», которые занимаются розничной торговлей топливом.

Ранее стало известно, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким собирается назначить экс-мера Николаева (2013-2015 гг.), бывшего главу администрации Ингульского района Юрия Гранатурова своим заместителем по вопросам культуры.