Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким назначил нового руководителя аппарата ОГА. Им стала Светлана Ломакина.
Соответствующее распоряжение № 20-рк глава ОГА подписал вчера, 27 января.
Согласно декларации, поданной Светланой Ломакиной в качестве кандидата на должность, в 2020 году она получила всего 59 903 тысячи гривен — это выплаты от центра занятости.
В ее старых декларациях, опубликованных на сайте Национального агентства противодействия коррупции, Светлана Ломакина раньше работала в территориальном управлении юстиции в Николаевской области на должности замначальника управления госрегистрации.
Она указала, что проживает в Николаеве с дочерью в квартире отца Геннадия Марголина площадью 136 квадратных метров. Также она задекларировала совместное право собственности на дом площадью 242,6 кв. м. и земельный участок — 361 кв. м. Светлана Ломакина задекларировала авто Toyota Camry 2008 года выпуска.
Отметим, что, согласно открытым реестрам, Геннадий Юрьевич Марголин является владельцем ООО «Дока-Нафта» и ООО «Критон-Ап», которые занимаются розничной торговлей топливом.
Ранее стало известно, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким собирается назначить экс-мера Николаева (2013-2015 гг.), бывшего главу администрации Ингульского района Юрия Гранатурова своим заместителем по вопросам культуры.
Как сообщалось, недавно глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким назначил своим заместителем по вопросам туризма Николая Маринова. В декабре Виталий Ким подписал распоряжение о назначении своим заместителем Игоря Кузьмина.
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Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким назначил нового руководителя аппарата ОГА. Им стала Светлана Ломакина.
Соответствующее распоряжение № 20-рк глава ОГА подписал вчера, 27 января.
Согласно декларации, поданной Светланой Ломакиной в качестве кандидата на должность, в 2020 году она получила всего 59 903 тысячи гривен — это выплаты от центра занятости.
В ее старых декларациях, опубликованных на сайте Национального агентства противодействия коррупции, Светлана Ломакина раньше работала в территориальном управлении юстиции в Николаевской области на должности замначальника управления госрегистрации.
Она указала, что проживает в Николаеве с дочерью в квартире отца Геннадия Марголина площадью 136 квадратных метров. Также она задекларировала совместное право собственности на дом площадью 242,6 кв. м. и земельный участок — 361 кв. м. Светлана Ломакина задекларировала авто Toyota Camry 2008 года выпуска.
Отметим, что, согласно открытым реестрам, Геннадий Юрьевич Марголин является владельцем ООО «Дока-Нафта» и ООО «Критон-Ап», которые занимаются розничной торговлей топливом.
Ранее стало известно, что глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким собирается назначить экс-мера Николаева (2013-2015 гг.), бывшего главу администрации Ингульского района Юрия Гранатурова своим заместителем по вопросам культуры.
Как сообщалось, недавно глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким назначил своим заместителем по вопросам туризма Николая Маринова. В декабре Виталий Ким подписал распоряжение о назначении своим заместителем Игоря Кузьмина.