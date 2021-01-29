Депутаты Николаевского областного совета хотят обратиться в Министерство образования и к правительству с просьбой приостановить ликвидацию Высшего профессионального училища № 7.

Об этом шла речь в ходе совместного заседания комиссий облсовета по вопросам «гласности» и вопросам науки и образования, передает корреспондент НикВести.

К депутатам обратилась директор ВПУ № 7, расположенного в Корабельном районе Николаева, Галина Секкер с просьбой разобраться в ситуации, которая сложилась вокруг реорганизации учреждения.

Напомним, депутат Денис Андреев рассказал, что в департаменте образования Николаевской облгосадминистрации хотят объединить три училища в Корабельном районе — Высшее профессиональное училище № 7, Николаевский профессиональный лицей строительства и сферы услуг (бывшее ПТУ № 25) и Высшее профессиональное училище судостроения (бывшее ПТУ № 1). В 2022 году их планируют передать в коммунальную собственность Николаевской области. Процесс проходит в несколько этапов — на первом объединили ВПУ № 7 и профлицей, на втором — к нему присоединят профучилище.

При этом ВПУ № 7 присоединили к лицею строительства и сферы услуг, хотя у первого учреждения аттестационный уровень выше. Также у коллектива ВПУ возникли подозрения, что имущество их учреждения в ходе реорганизации отдадут третьим лицам, в частности, военкомату.

Глава комиссии по вопросам науки и образования, инноваций, молодежи, семьи и спорта, культуры и духовности Евгений Горбуров поинтересовался, почему процесс реорганизации происходит в несколько этапов.

В департаменте образования Николаевской ОГА сослались на то, что это упростит процесс. Депутаты, в свою очередь, высказали недоумение, каким образом это должно упростить реорганизацию, если документы придется делать несколько раз. На это замначальница директора департамента образования ОГА Людмила Комисарова ответила, что они получили «устную консультацию» в Министерстве образования.

— У нас в области действительно много проблем по имуществу. И по передаче имущества, и матбазе, — сказала Людмила Комисарова. — Вы подходите уже к истине — почему объединяются эти училища. Потому что мы подойдем к тому, а куда же денется потом это имущество? И что там вообще за имущество у этих училищ, и куда оно потом «перепрыгнет», — отметил Евгений Горбуров. — Имущество, в соответствии с действующим законодательством, сейчас находится у государства и не принято даже согласия о передаче имущества. И, согласно законодательству, никуда, кроме образования оно не может передаваться, — отметили в облоно.

Галина Секкер, в свою очередь отметила, что в Министерстве образования сейчас только начинают формировать механизм реорганизации профтехучреждений и он еще не был утвержден.

Замглавы областного совета Владимир Фроленко, присутствовавший на заседании, предложил вынести на сессию вопрос о том, чтобы обратиться к правительству и в Минобразование с просьбой остановить процесс ликвидации ВПУ № 7, пока соответствующий механизм не утвержден.

В итоге депутаты единогласно поддержали данный вопрос. Также они попросили департамент образования на следующее заседание комиссии предоставить полную информацию по имуществу и матбазе профтехучреждений в области.