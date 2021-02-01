Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что назначил своим заместителем по гуманитарным вопросам Анатолия Петрова, поскольку считает его профессионалом.

Об этом городской голова рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

В частности, Александр Сенкевич рассказал, что доволен работой своего заместителя Анатолия Петрова.

— Он мне известен как профессионал. Он был главой райсовета — это означает, что у него есть организаторские способности, он работал и с образованием. Сегодня он очень быстро втягивается полностью в наш гуманитарный блок, вопросы образования, культуры, здравоохранения, спорта и уже дает рекомендации, которые, скажем, мне раньше в голову не приходили. У человека есть свой взгляд со стороны и я очень рад что эти люди (заместители мэра Николаева Виталий Луков и Анатолий Петров, - прим.) появились у меня в команде, - сказал Александр Сенкевич.

Анатолий Петров

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что назначил Виталия Лукова первым заместителем, поскольку у него есть опыт работы городским головой.

Напомним, что депутаты горсовета утвердили заместителей Николаевского городского головы на сессии 24 декабря 2020 года. «За» предложенные кандидатуры проголосовал 31 депутат, 6 человек — не голосовали.

В материале «Новые вице-мэры Николаева. Что о них известно?» НикВести рассказали о новых заместителях Николаевского городского головы.