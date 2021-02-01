Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил о готовности принять в городскую собственность административное здание Николаевского судостроительного завода (бывший завод имени 61 коммунара) и привести его в порядок.

Такую позицию мэр Николаева высказал в эфире телеканала «Март» 29 января, - пишут НикВести.

— Мне известна судьба этого объекта, Адмиралтейство является частью нашего Николаевского судостроительного завода. Сегодня он входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», и пока этот концерн не решит вопрос относительно сдачи в аренду или продажи этого объекта, либо передачи на баланс города, то, что мы просим - город не может его финансировать. С одной стороны, мы не можем, а с другой, у нас на самом деле нет денег. Я думаю, что такое длительное время это здание использовалось государством, и можно было бы за счет государственных средств выделить деньги на восстановление этого исторического памятника. В любом случае, мы готовы его принять, будем искать деньги, брать кредиты, но приведем его в порядок. Но пока что мы слышим, что концерн планирует этот объект и еще несколько других сдавать в аренду частным компаниям, чтобы зарабатывать деньги, - сказал Александр Сенкевич.

По его словам, уже есть несколько идей, каким образом можно использовать это здание, если оно перейдет в городскую собственность. В частности, в этом здании можно разместить Администрацию Центрального района города, а в помещениях, где она сейчас располагается - разместить детский сад, который раньше там был. Также в здании Адмиралтейства можно сделать городской музей, которого в Николаеве нет.

— Можно придумать большое количество вещей, что там может быть. Одна из идей была перевести Центральную администрацию в это здание, а не месте Центральной администрации сделать детский сад. Сделать городской музей, у нас в городе нет музеев, у нас все музеи — это областная собственность. Много идей. Если будет конкретно передано здание, я думаю, что и депутаты, и исполнительная власть дадут самую лучшую идею, как можно использовать это здание, - рассказал Александр Сенкевич.

Отметим, что ранее идею о целесообразности передачи здания на баланс города в интервью НикВести высказывал глава парламентской фракции «Слуга народа» николаевец Давид Арахамия

Позже Давид Арахамия заявил, что в здании заводоуправления Николаевского судостроительного завода могут разместить Черноморскую таможню.

Ранее, глава николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что Южное межрегиональное управление Министерства юстиции, обслуживающее Николаевскую, Одесскую и Херсонскую области, возвращается в Николаев и может разместиться в адмиралтействе.

В мае 2020 года НикВести писали о том, что в Николаеве разрушается административное здание «Николаевского судостроительного завода», который принадлежит Государственному концерну «Укроборонпром». 18 декабря Николаев с рабочим визитом посетил генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев. В рамках визита он познакомится с мощностями «Николаевского судостроительного завода», где пообещал восстановить здание заводоуправления. Спустя несколько дней начался ремонт крыши здания Адмиралтейства.

В январе 2021 года стало известно, что госконцерн «Укроборонпром» намерен сдавать в аренду неиспользуемые площади своих предприятий через площадку аукционов «ProZorro.Продажи» и уже подготовил реестр подобных 250 объектов общей площадью 380 тысяч квадратных метров, куда вошло трехэтажное здание заводоуправления ГП «Николаевский судостроительный завод».

Стоит отметить, что адмиралтейство было создано в 1788 году по приказу Григория Потемкина и дало толчок к созданию города Николаева в 1789 году. Нынешнее здание адмиралтейства было построено в 1951 году в стиле Сталинский ампир. Шпиль здания венчает кораблик, в который заложено послание в 2017 год. Административное здание является новым: старое здание Николаевского адмиралтейства располагалось немного правее и было разрушено в ходе Второй мировой войны. Сейчас от него сохранились лишь фрагменты, в частности ворота, выходящие фасадной частью на Адмиральскую улицу.