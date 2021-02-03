Депутаты Николаевского областного совета предлагают создать реестр незаконных карьеров в регионе.

Об этом шла речь на заседании комиссии облсовета по вопросам экологии и туризма во вторник, 2 февраля, пишут НикВести.

В частности, на комиссии поднялся вопрос работы незаконного карьера на территории Коларовского сельсовета под Николаевом. В частности, помощник депутата Николаевского райсовета Александра Дьяченко рассказал, что общественная организация «Дорожный контроль» провела рейдовую проверку карьера и вяснила, что на сегодняшний день там идет незаконная добыча песка. После этого общественники вызвали полицию, однако правоохранители не смогли попасть на территорию карьера, поскольку работники перегородили им въезд.

Незаконный карьер на территории Коларовского сельсовета, фото Государственной экологической инспекции Николаевской области

Комментируя данный вопрос, депутат Михаил Талпа предложил в течение месяца создать реестр незаконных карьеров в Николаевской области.

— Мы должны смоделировать ситуацию по области, в целом. Это не просто вопрос одного карьера. У нас в поступлениях в областной бюджет первая статья — это подоходный налог и вторая — недра. Это вторая статья за счет чего мы сможем увеличить наш областной бюджет. У меня есть конкретное предложение создать реестр незаконных карьеров в Николаевской области. Когда у нас будет такой реестр, тогда мы будем понимать… Этот карьер (на территории Коларовского сельсовета, - прим.) закрывали 10 или 20 раз и 20 раз он снова открывался. Давайте подойдем комплексно, сделаем с Николаевской ОГА такой реестр, а потом будем уже отслеживать по факту, какие незаконные карьеры продолжают работать, а какие нет, - сказал Михаил Талпа.

Депутаты рекомендовали Николаевской облгосадминистрации провести оперативное совещание при участии глав ОТГ, которые расскажут о работе незаконных карьеров на их территории для того, чтобы включить озвученную информацию в реестр незаконных карьеров в регионе.

Напомним, в мае 2020 года НикВести сообщали, что Николаевской облгосадминистрации известно о незаконной работе 13 карьеров по добыче полезных ископаемых в регионе.