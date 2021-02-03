Правительство Германии отметило, что нельзя исключать введение нового пакета санкций против России после того, как российского оппозиционера Алексея Навального отправили в колонию, а силовики целеноправленно применили силу к мирным демонстрантам.

Об этом передает Reuters.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что вынесенный во вторник приговор российскому оппозиционному политику Навальному «далек от каких-либо стандартов верховенства закона», и потребовала положить конец насилию против мирных демонстрантов в России.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Германия новые санкции против России, представитель Меркель Штеффен Зайберт заявил на очередной пресс-конференции, что Европейский Союз уже ввел санкции против Москвы после отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом нервно-паралитического действия.

— Нельзя исключать и другие санкции, - сказал Штеффан Зайберт, добавив, что Берлин обсудит дальнейшие шаги со своими европейскими партнерами.

Штеффан Зайберт добавил, что подход Москвы к делу Навального нарушает основные принципы прав человека, которые Москва подписала, и что Берлин осуждает «систематическое применение силы» против демонстрантов со стороны российских силовиков

Напомним, в декабре ЕС ввел санкции в отношении шести россиян и государственного научно-исследовательского центра, их обвиняют в причастности к отравлению Алексея Навального и применении запрещенного вещества, предназначенного для использования в военных целях.

Вчера, 2 февраля, суд в Москве принял решение, что российский оппозиционер Алексей Навальный должен сесть в тюрьму более чем на 2,5 года.

В то же время, лидеры Великобритании, Германии и Франции присоединились к требованию освободить российского оппозиционера Алексея Навального, которого суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы.

Отметим, после ареста Навального «Фонд борьбы с коррупцией» обнародовал фильм-расследование «Дворец для Путина». В нем рассказывается, что в Краснодарском крае, в городе Геленджик, расположен дворец для российского президента, площадью более 17 000 квадратных метров. Он по площади сопоставим с территорией 39 княжеств Монако. Дворец построили так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху.

По данным ФБК, строительство финансировалось государственными и частными компаниями, связанными с друзьями Путина, через коррупционные схемы. В целом его стоимость оценивается в 100 миллиардов рублей (более $13,5 миллиарда).

Позже президент России Владимир Путин прокомментировал резонансное расследование «Фонда борьбы с коррупцией» оппозиционера Алексея Навального о дворце в Геленджике.