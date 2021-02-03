Члены депутатской комиссии по вопросам экологии Николаевского областного совета предлагают обязать объединенные территориальные громады до конца года принять на баланс лесопосадки.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам экологии и туризма Николаевского облсовета, пишут НикВести.

В ходе заседания к депутатам обратилась глава комиссии, депутат от «Европейской Солидарности» Алла Ряжских, которая обратила их внимание на проблему дендропарка «Дружба» в Корабельном Николаева, который находится в удручающем неухоженном состоянии. Помимо этого депутат отметила, что эта проблема актуальна для всей области, так как на Николаевщине долгие годы не проводились работы по восстановлению зеленых насаждений. Исходя из этого Алла Ряжских предложила идеи обязать ОТГ провести инвентаризацию лесопосадок и прочих зеленых насаждений, чтобы в последующем принять их на свой баланс.

— У нас есть экологический паспорт Николаевской области. Кто-то его смотрел? Я смотрела. В 2016, 2017 и 2018 году не было ни одного восстановленного гектара зеленых насаждений. Только в 2018 году в Вознесенском районе это произошло. Мы скоро просто превратимся в степь, в пустыню. Я предлагаю дать поручение главам ОТГ провести инвентаризацию зеленых насаждений на их территории. Особенное внимание нужно приделить лесополосам, так как во время отопительного сезона их просто уничтожают. Если ОТГ примут себе на баланс зеленые насаждения, они должны будут проводить инвентаризацию, паспортизацию и восстановление зеленых насаждений, — предложила Алла Ряжских.

В ответ на это ее коллега от партии «Наш край» Юрий Елиневский отметил, что ОТГ должны не взять на баланс насаждения, а оформить право собственности на земельные участки на которых они растут. Депутат говорит, что именно из-за отсутствия права собственности лесопосадки безнаказанно выпиливаются.

— Громады не смогут оформить земельные участки под этими зелеными насаждениями, так как это очень дорогое удовольствие. Да, ловят у нас тех кто пилит деревья, но потом в суде любой адвокат задав вопрос о том, кто является собственником этих деревьев, и обвинение сыпется. Как такого владельца у этих зеленых насаждений нет. Громады согласны оформить право собственности, но у них просто нет денег. Ситуация очень ужасная, так как с уничтожением лесопосадок на полях ветров выдувается верхний плодовитый шар земли. Это катастрофа, — заявил Юрий Елиневский.

В свою очередь первый заместитель главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов отметил, что в первой половине 2021 года государство точно не предоставит деньги на проведения предложенной инвентаризации.

— Я общался с новым министром аграрной политики. На сегодняшний день Госгеокадастр реорганизовывается, он будет ликвидирован, как юридическое лицо в Николаевской области. Теперь в Николаевской области будет просто киевское подразделение, без юридического лица. Министерство еще не запустилось, не начало работу, потому в первом полугодии денег на инвентаризацию земельных участков не дадут, — заявил Георгий Решетилов.

В итоге, после продолжительных споров депутаты поддержали предложение коллеги и приняли решение обязать объединенные территориальные громады области до конца текущего года принять на баланс лесопосадки.

Напомним, депутаты Николаевского областного совета предлагают создать реестр незаконных карьеров в регионе.