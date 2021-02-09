8 февраля в ходе заседания комиссии Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ депутат от фракции «ОПЗЖ» Владислав Чайка, который ранее заявлял, что хочет говорить на русском, почти все время общался по-украински.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Во время обсуждения повестки дня заседания комиссии Владислав Чайка всего несколько раз переходил на русский язык. Все остальное время он говорил на украинском. Отметим, что на предыдущих заседаниях комиссии, которые были 30 декабря, 18 января, 1 февраля, Владислав Чайка выступал на русском.

Владислав Чайка

При этом его коллега, депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ, которая прошла вчера, отказался переходить на украинский язык.

Также напомним, что 2 февраля на сессии городского совета, члены «Нацкорпуса» сделали депутату Владиславу Чайке замечание из-за того, что он начал выступать на русском. После этого мэр Николаева Александр Сенкевич напомнил ему, что согласно закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», депутаты должны выступать на украинском.

— Конституцию я не нарушаю. Я можу розмовляти і українською, якщо вам так буде угодно, можу розмовляти. Але мої батьки розмовляли і думали російською мовою. Тому я оставляю за собой право говорить на том языке, на котором я хочу, — заявил тогда Владислав Чайка.

После Александр Сенкевич начал синхронно переводить выступления депутата, звучавшие на русском языке.

Спустя несколько дней Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал, что городские головы могут лишать депутатов слова, если те во время своего выступления говорят на русском языке. Он добавил, что штрафы за несоблюдение языкового закона будут возможны только с июля 2022 года.