Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что депутат Виктория Москаленко ввела людей в заблуждение, заявив, что единоразовую финансовую помощь для пенсионеров в качестве компенсации на уплату за жилищно-коммунальные услуги выделили за счет денег, которые должны быть направлены для тяжелобольных детей.

Об этом шла речь в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Анны Замазеевой, это неправда, а все тяжелобольные могут получить необходимую финансовую помощь из областного бюджета.

— Виктория Викторовна, как с этой программой «Турбота», никто у детей не забырал эти деньги, это можно посмотреть, я могу зачитать сам порядок… перед сессией иногда обычные вещи перекручиваются и подаются большому количеству населения. Мне кажется, это введение людей в заблуждение. Это не очень хорошо. Писалось, что эти деньги забрали у онкобольных детей. Их абсолютно ни у кого не забирали. И этот порядок и «Турбота» есть. Просто раньше было 2 порядка: отдельно для онкобольных детей и отдельно программа единоразовой помощи, например. Но теперь их объединили. И эта программа об онкобольных детях так и звучит в порядку, что первичная помощь должна предоставляться детям, которые имеют заболевания. И все, кто обращаются, могут получить эту помощь. У них никто этого не забирал. Первоочередная помощь предоставляется детям и взрослым лицам, которые имеют онкологические, онко-гематологические и другие тяжелые заболевания. Поэтому, каждый, кто обращался и кто обращается, может рассчитывать и получить эту помощь в рамках финансового ресурса. Он есть, пожалуйста, обращайтесь. Вот когда вводят населения в заблуждение, я этого не понимаю, - сказала Анна Замазеева.

Ранее сообщалось, что в Николаеве возле управления соцвыплат образовалась огромная очередь из пенсионеров, которые пришли оформить компенсацию из-за высоких тарифов. Речь идет о единоразовой помощи в размере 500 гривен.

В распоряжении редакции НикВести оказалось письмо от Директора департамента социальной защиты населения Николаевской облгосадминистрации Оксаны Ельчиевой к начальникам территориальных управлений соцзащиты в регионе от 29 января, в котором говорится о том, что в рамках программы «Турбота» предусматривается единоразовая помощь для получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, семей, в которых живут пенсионеры достигшие 80-летнего возраста.

Анна Замазеева считает, что вопрос с оформлением финансовой помощи по программе «Турбота» пенсионерам на компенсацию за высокие тарифы можно было решить автоматически, не вынуждая тех стоять в очередях у центров соцвыплат.