Европейский парламент призывает Украину предоставить специальному уполномоченному по защите государственного языка защищать не только государственный язык, но и языки меньшинств.

Об этом говорится в проекте резолюции о выполнении соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, принятой в четверг, передают Українськi Новини.

«Призывает Украину предоставить Уполномоченному по защите государственного языка или любому учреждению, учрежденному с той же целью, полномочия по контролю за соблюдением правовых положений об использовании языков меньшинств и коренных народов», — говорится в документе.

Также в преамбуле к резолюции Европарламент отметил рекомендации Венецианской комиссии к закону о государственном языке.

16 января в Украине заработал законоб обязательном использовании украинского языка сферой обслуживания.

Напомним, 8 февраля депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Максим Невенчанный в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по ЖКХ отказался переходить на украинский язык. До этого депутат городского совета от «ОПЗЖ» Руслан Москаленко в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по социально-гуманитарным вопросам отказался переходить на украинский язык.

На сессии Николаевского городского совета депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка начал говорить на русском языке, после чего мэр Александр Сенкевич начал синхронно переводить его выступление на украинский.