Президент Украины Владимир Зеленский инициировал заседание Совета нацбезопасности и обороны, часть которого пройдет в закрытом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Заседание пройдет 19 февраля в Офисе президента на Банковой.
Напомним, 11 февраля на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера В этот же день стало известно о гибели еще одного бойца в районе Новомихайловки на Донбассе.
Сегодня, 12 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе вблизи населенного пункта Павлополь, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве был ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.
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Президент Украины Владимир Зеленский инициировал заседание Совета нацбезопасности и обороны, часть которого пройдет в закрытом режиме.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
Заседание пройдет 19 февраля в Офисе президента на Банковой.
Напомним, 11 февраля на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера В этот же день стало известно о гибели еще одного бойца в районе Новомихайловки на Донбассе.
Сегодня, 12 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе вблизи населенного пункта Павлополь, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве был ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий