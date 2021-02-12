Президент Украины Владимир Зеленский инициировал заседание Совета нацбезопасности и обороны, часть которого пройдет в закрытом режиме.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Заседание пройдет 19 февраля в Офисе президента на Банковой.

Напомним, 11 февраля на Донбассе погиб украинский военный от пули вражеского снайпера В этот же день стало известно о гибели еще одного бойца в районе Новомихайловки на Донбассе.

Сегодня, 12 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе вблизи населенного пункта Павлополь, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве был ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил.