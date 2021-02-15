В Мьянме почти на всей территории страны отключили интернет на фоне массовых протестов из-за военного переворота.

По данным портала NetBlocks, интернет доступен всего на 14% территории страны.

Кроме этого, как сообщает Reuters, в воскресенье, 14 февраля, силовики открыли огонь по протестующим в столице северного штата Качин, городе Мьичина. Военная техника также появилась на улицах многих городов в воскресенье.

Напомним, что 1 февраля военные Мьянмы взяли страну под свой контроль. Они задержали фактического лидера страны, лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, президента Мьянмы Он Мьин и других членов политического руководства. В стране ввели военное положение, отключили телевидение и связь.

Поводом для переворота стала запланированная на 1 февраля инаугурация нового парламента страны. Кандидаты от правящей партии НИЛ получили 83% мест в парламенте. Отношения между военными и политическим руководством страны обострились после выборов, прошедших в ноябре. Военные заявили, что партия прибегла к махинациям во время голосования.

Несколькими днями ранее, 10 февраля, сообщалось, что в городах Мьянмы пятый день подряд продолжаются массовые митинги против военной диктатуры, несмотря на запрет на проведение массовых собраний и ночной комендантский час. Самые масштабные акции в столице Нейпьидо, Янгоне и Мандалае.

Спустя пару дней, 13 февраля, военнослужащим Мьянмы приказали захватить семерых известных протестующих против переворота военной хунты в начале февраля, использовав высказывания в Facebook в качестве предлога, ориентировку спустили и на ведущего продемократического активиста Мин Ко Наинга.