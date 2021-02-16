Новым руководителем «Николаевоблэнерго» стал бывший первый заместитель городского головы Умани Сергей Клочко. За последний год это уже третий человек, которого назначают на должность гендиректора.

Согласно информации на сайте предприятия, Сергей Клочко назначен исполняющим обязанности гендиректора.

До ноября 2020 года Серей Клочко был первым заместителем мэра Умани Александра Цебрия. До этого возглавлял Уманские электрические сети — филиал ПАТ «Черкассыобленерго».

Согласно декларации Сергея Клочко, поданной перед увольнением, его супруга занимается агробизнесом и за 11 месяцев 2020 года заработала почти 1,5 миллиона гривен. Он на должности вице-мэра получил в прошлом году 430 502 гривен зарплаты.

Новый руководитель «Николаевоблэнерго» владеет земельным участком в Умани площадью 636 кв. м, домом 110,6 кв. метров, также Сергей Клочко с супругой владеют тремя земельными участками в Черкасской области общей площадью 7459 кв. м и еще арендуют 142 132 кв. м земли.

Сергей Клочко задекларировал два Mitsubishi L200 2008 и 2019 года выпуска, яхту Grand S420NL, которой владеет его жена, а также указал, что пользуется автомобилем отца Toyota Land Cruiser.

Он хранит 30,3 тысячи гривен на счету в банке, а также 7,7 тысячи гривен и 750 евро — наличными. Его жена в общей сумме хранит в разных банках почти 90 тысяч гривен, 348 евро и 4,4 тысячи долларов. Еще 50 тысяч долларов она хранит наличными.

Как ранее писали НикВести, 26 февраля 2020 года Кабинет Министров согласовал Сергея Кугатова на должность исполняющего обязанности генерального директора «Николаевоблэнерго», доля собственности государства в уставном каппитале которого составляет 70%.

9 апреля Наблюдательный Совет АО «Николаевоблэнерго» назначил Сергея Кугатова исполняющим обязанности генерального директора предприятия. В тот же день решением Наблюдательного совета был расторгнут контракт с предыдущим директором Облэгнерго Олегом Сиваком.

Однако, Олег Сивак 12 мая завел на предприятие группу в составе Бабича Дмитрия Алексеевича, Чинюка Сергея Владимировича, Ткаченка Сергея Петровича, Ковалева Андрея Васильевича и Пахолюк Инны Николаевны, которые фактически незаконно захватили административное помещение АО «Николаевоблэнерго» и «руководят» предприятием вместо Сивака. Работники предприятия сообщили, что «такого бардака и беззакония на их предприятии никогда не было».

При этом, Олег Сивак подписал приказы об отправке в отпуск штатных руководителей подразделений, обеспечивающих поставки товаров и услуг для «Николаевоблэнерго». На время их отпуска приняты по трудовым договорам вышеуказанные лица с установлением окладов.

До 21 июня Олег Сивак находился на больничном, оставив снабжение предприятия в руках людей группы Бабича.

Тогда исполнительный директор АО «Николаевоблэнерго» Владимир Тележенко утверждал, что бывший руководитель Олег Сивак, который фактически захватил предприятие, незаконно отстранил его от работы.

В свою очередь, первый заместитель генерального директора АО «Николаевоблэнерго» Дмитрий Бабич заявил, что на сегодня единственным легитимным руководителем предприятия является Олег Сивак.