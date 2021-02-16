Почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына считает, что в городе нужно построить новую дорогу в объезд Ингульского района, что поможет решить проблему с большегрузами по улице Железнодорожной.

Такое мнение он озвучил на заседании земельной комиссии Николаевского городского совета в понедельник, 15 февраля, пишут НикВести.

На сегодняшний день большегрузный транспорт, который въезжает в Николаев со стороны Баштанки и Херсонского шоссе, движется по улице Новозаводской, проезжая железнодорожный вокзал, после чего сворачивает на улицу Турбинную, по которой спускается с Космонавтов к улице Железнодорожной, где находится терминал компании «Bunge».

Василий Капацына считает, что в городе нужно построить дорогу, которая будет проходить через Широкобальский мост, и, таким образом, машины не будут двигаться к улице Железнодорожной.

— Я рассматриваю эту ситуацию как благо. Это начало одного большого и правильного проекта, чтоб машины с Новозаводской шли не по Турбинной и выходили на Космонавтов, а вообще шли мимо вокзала, переезда, который идет на Горького — надо сделать дорогу. Это хорошая идея. Может это не идеальный вариант, но то, что сегодня — это точно беда, и когда ты говоришь, давайте сделаем немного лучше… Давайте будем реалистами, - сказал Василий Капацына.

Василий Капацына

Напомним, что компания «Bunge» собирается построить маслохранилище и отстойник для большегрузного транспорта в Ингульском районе Николаева. Против такой инициативы выступили против жители улицы Железнодорожной. В частности, жильцы возмущены, что, согласно схеме, расстояние между будущим маслохранилищем и жилыми домами составляет меньше 100 метров.

Кроме этого, почетный президент Николаевского морского торгового порта Василий Капацына пообещал решить вопрос с компанией «Bunge», на выбросы пыли которой при перевалке сырья в порту жалуются горожане.