Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в школах города не планируют возвращать бесплатное питание для детей 1-4 классов.

Об этом городской голова рассказал в ходе общения с журналистами, передает корреспондент НикВести.

— Мы не планируем такого. Мы следуем всеукраинским трендам — как во всей стране, так и мы будем делать. Николаев не уникальный города — у него тривиальные проблемы, - сказал Александр Сенкевич.

Городской голова также рассказал, что в школах Николаева родители смогут сами выбрать рацион питания для детей через электронную систему.

— Мы идем по принципу других городов областных центров. Недавно я получил от департамента финансов информацию о том, что в одном из городов госаудитслужба провела свою работу и указала на то, что деньги из городского бюджета выделялись на компенсацию питания детей и это считается нецелевым использованием бюджетных средств. Сегодня в Николаеве принято такое решение. Сегодня на испытательном сроке находится новый руководитель, сегодня там проводятся закупки публично и прозрачно. Будем проводить контроль качества закупок. Кроме того, мы сейчас планируем внедрить систему электронной школы, где будут дневники, оценки и один из модулей будет касаться питания детей в школе, чтобы родители за день до этого могли выбирать питание детей, - рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что с 1 января родители учеников 1-4 классов школ Николаева должны оплачивать 50% стоимости питания в учебных заведениях. Также до 70% увеличилась родительская плата в детсадах.

Отметим, что согласно решению исполкома № 1030 от 28 октября 2020 года, в дошкольных учреждениях стоимость питания в день теперь составляет в группах для детей:

общего типа — 29,50 грн в группах раннего возраста и 44,20 грн в группах дошкольного возраста;

с круглосуточным пребыванием — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста;

санаторного типа — 36,20 грн в группах раннего возраста и 52 грн в группах дошкольного возраста.

В общеобразовательных учреждения стоимость питания в день составляет 14,20 грн для учеников 1-4 классов и 17 грн — для 5-11.

Ранее сообщалось, что управление образования Николаевского городского совета собирается потратить на услуги по организации питания в учебных заведениях города на 2021 год 120,5 миллионов гривен.

Также исполком Николаевского городского совета принял решение с 2021 года увеличить финансирование для питания детей в учебных учреждениях города Николаева.