Южноукраинский городской совета выкупит около 6 гектаров земли у частного лица для расширения городского кладбища.

Такое решение было принято на заседании 7 сессии городского совета Южноукраинска.

Отмечается, что такая потребность возникла в связи «с необходимостью принятия неотложных и действенных мер по своевременному и надлежащему погребения умерших, общественной потребностью в расширении территории городского кладбища».

Участок земли площадью 6,28 гектаров планируют выкупить ориентировочно за 259 тысяч гривен.

Отметим, что данный участок уже пытались выкупить еще 3 года назад. Местное издание Барометр сообщало, что 31 августа 2017 года депутатский корпус принял решение выкупить земельный участок общей площадью 6,2 Га под расширение городского кладбища.

Управление земельных ресурсов и экологии представляло интересы Южноукраинского городского совета при проведении переговоров выкупной цены и сроков договора, однако натолкнулось на препятствия при оформлении. Оказалось, что то место, которое жители города называют городским кладбищем юридически кладбищем не являлось — данного объекта в перечне коммунальной собственности не существовало.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.