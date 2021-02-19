Южноукраинский городской совета выкупит около 6 гектаров земли у частного лица для расширения городского кладбища.
Такое решение было принято на заседании 7 сессии городского совета Южноукраинска.
Отмечается, что такая потребность возникла в связи «с необходимостью принятия неотложных и действенных мер по своевременному и надлежащему погребения умерших, общественной потребностью в расширении территории городского кладбища».
Участок земли площадью 6,28 гектаров планируют выкупить ориентировочно за 259 тысяч гривен.
Отметим, что данный участок уже пытались выкупить еще 3 года назад. Местное издание Барометр сообщало, что 31 августа 2017 года депутатский корпус принял решение выкупить земельный участок общей площадью 6,2 Га под расширение городского кладбища.
Управление земельных ресурсов и экологии представляло интересы Южноукраинского городского совета при проведении переговоров выкупной цены и сроков договора, однако натолкнулось на препятствия при оформлении. Оказалось, что то место, которое жители города называют городским кладбищем юридически кладбищем не являлось — данного объекта в перечне коммунальной собственности не существовало.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.
В мае 2020 года городской голова заявлял, что проблему с кладбищем можно решить не раньше начала 2021 года, получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины. Для этого Александр Сенкевич планировал подключить к этому процессу народных депутатов, представляющих в парламенте интересы николаевцев.
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Южноукраинский городской совета выкупит около 6 гектаров земли у частного лица для расширения городского кладбища.
Такое решение было принято на заседании 7 сессии городского совета Южноукраинска.
Отмечается, что такая потребность возникла в связи «с необходимостью принятия неотложных и действенных мер по своевременному и надлежащему погребения умерших, общественной потребностью в расширении территории городского кладбища».
Участок земли площадью 6,28 гектаров планируют выкупить ориентировочно за 259 тысяч гривен.
Отметим, что данный участок уже пытались выкупить еще 3 года назад. Местное издание Барометр сообщало, что 31 августа 2017 года депутатский корпус принял решение выкупить земельный участок общей площадью 6,2 Га под расширение городского кладбища.
Управление земельных ресурсов и экологии представляло интересы Южноукраинского городского совета при проведении переговоров выкупной цены и сроков договора, однако натолкнулось на препятствия при оформлении. Оказалось, что то место, которое жители города называют городским кладбищем юридически кладбищем не являлось — данного объекта в перечне коммунальной собственности не существовало.
Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в городе нет подходящей земли для обустройства нового кладбища, а потому этот вопрос должен решаться на уровне областной власти.
В мае 2020 года городской голова заявлял, что проблему с кладбищем можно решить не раньше начала 2021 года, получив новый земельный участок от Министерства обороны Украины. Для этого Александр Сенкевич планировал подключить к этому процессу народных депутатов, представляющих в парламенте интересы николаевцев.