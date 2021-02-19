Директор департамента внутреннего финансового контроля и противодействия коррупции Николаевского горсовета, депутат Андрей Ермолаев заявил, что для решения проблемы с пристройкой у городского выставочного зала, мэрия должна через суд отменить право собственности на этот объект, после чего его можно будет снести.

Об этом он рассказал в комментарии изданию «My City».

По словам Андрея Ермолаева, возглавляемый им департамент, который занимается в том числе и сносом незаконных сооружений, не может демонтировать указанную пристройку, поскольку она находится в частной собственности. Единственное, что можно сделать, это оспаривать право собственности в суде. Но этим, как сообщил Ермолаев, должен заниматься юридический департамент мэрии.

— Это больше дело для юристов. Пристройка оформлена, по-моему, еще в 2000 году задолго до появления нашего департамента. Там оформлено право собственности. Я не в курсе, может юрдепартамент изучает документы. Там надо подавать в суд, отменять право собственности, потом ее сносить. Судится у нас юрдепартамент. За них я ничего не могу сказать, изучали вопрос или нет, насколько это реально оспорить в суде. Это же не будка, — сказал он.

Владельцем пристройки у выставочного зала является компания «Бизнес-Реал», которая принадлежит депутату горсовета Владиславу Чайке и его бизнес-партнерам Алексею Пелипасу и Станиславу Савину. 20 лет назад «Бизнес-Реал» Владислава Чайки получил разрешение на реконструкцию подвала под Муниципальным выставочным залом, для обустройства там «закусочной». Впоследствие у отдельного входа в подвал был построен капитальный торговый комплекс, закрывший собой окна выставочного зала. В разное время там размещались бары и магазины одежды, недавно там открыли магазин секонд-хенд.

Во время дебатов кандидатов в мэры Владислав Чайка заявил, что тетя Александра Сенкевича лично просила его закрыть окна муниципального выставочного зала на Соборной, поэтому он сделал надстройку над приватизированным подвалом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич тогда пообещал продолжить борьбу с незаконными будками, в том числе и ларьками, принадлежащими Владиславу Чайке.